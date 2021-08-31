Чтобы грудь казалась больше: Дарья Пынзарь туго обтянула прелести в бикини со шнуровкой

Экс-участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь удачно совмещает приятное с очень приятным. Этим летом блондинка находится в своей лучшей форме. Получив предложение в паре с мужем Сергеем вести «Дом-2», Дарья Пынзарь принялась активно худеть и избавилась от целых десяти килограммов.

Сейчас у Дарьи Пынзарь и ее мужа отпуск, который они проводят в Турции, где у пары есть собственная недвижимость. Правда, пока в Аланию Дарья Пынзарь прилетела с двумя сыновьями, Сергей воссоединится с семьей чуть позже – он едет в Турцию из России на машине.

Пользуясь отсутствием любимого супруга, Дарья Пынзарь стала сильнее раскрепощаться на побережье Средиземного моря. Ее бикини стали все откровеннее, а позы все провокационнее.

На этот раз Дарья Пынзарь предстала на видео в сторис Instagram в красном бикини, лиф которого на шнуровке. Дарья выбрала такую позу, чтобы грудь визуально казалась еще пышнее.

«Сижу на басике в тенечке. Вы сами знаете, что загар – это не про меня. Хотя я и в тени загораю», — рассказала Дарья Пынзарь о своем последнем дне лета в Турции.

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