«Под Бузову косишь?»: Сашу Артемову затравили за выставленный напоказ «ядреный орех» в лавандовом бикини

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова после рождения дочери поправилась и довольно продолжительное время не могла привести себя в форму. Но к этому лету молодая мама готовилась основательно. Так что, сейчас, приехав вместе с наследницей отдыхать на Красную Поляну, Саша Артемова безо всякого смущения раздевается и показывает свои формы.

На это раз молодая мамочка предстала вместе с дочкой в бассейне своего отеля. Для принятия водных процедур Саша Артемова облачилась в лавандовый бикини со стрингами.

На видео, которое экс-участница «Дома-2» разместила в микроблоге, она повернута к камере спиной, демонстрируя спину и то, что пониже нее. Ягодицы Саша Артемова отлично подкачала, они у нее ядреные, упругие.

Подписчики усилий молодой мамы не оценили, вместо комплиментов Саша Артемова нарвалась на хейт, от которого теперь отбивается. Почти на каждый комментарий злопыхателей Саша пишет свой, еще язвительнее. Кое-кто сравнил Артемову с Ольгой Бузовой, которая обожает белфи.

«Под Бузову косишь? Можно было сделать нежнее видео!», «Одни попы, будто больше нечего показывать», «Я думала, что женщина не попой славится», «Попец – сахар», «А зачем пятую точку так демонстрировать? Я уже знаю наизусть, у кого где какие родинки на этом месте», «Зачем уже так попу выпячивать? В этом видео это ни к чему!» — высказываются в Сети.

Смотрите также