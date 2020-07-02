«Самая красивая дочь»: звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова сообщила фанатам в Instagram радостную весть – она стала мамой. Долгожданное событие случилось, на свет появилась дочка. Об этом девушка поведала в stories микроблога.

«Все прошло прекрасно, — написала новоиспеченная мама, — у меня самая красивая и лучшая дочь!».

Звезда «Дома-2» за время беременности набрала порядка 17 килограммов, но это никак ее не тревожило – Суханова признавалась подписчикам, что счастлива испытать на себе самый трогательный период в жизни каждой женщины. Кроме того, девушку мучил токсикоз, отеки и одышка. «Мы беременны и нам все это в радость, так как скоро мы родим самых лучших и красивых малышей на планете», — писала в одном из постов Суханова.

Напомним, девушка на «Доме-2» строила отношения с Андреем Черкасовым, придя в шоу специально к нему. Они были вместе достаточно долго, но все-таки расстались. Позже она вышла замуж за Игоря Трегубенко, пара даже выиграла конкурс «Свадьба на миллион». Но брак оказался недолговечным.

За отца своей дочки Суханова вышла замуж нынешней весной. Ее муж – непубличный человек, и экс-звезда «Дома-2» не стремится рассказывать о нем.