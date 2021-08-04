«Купальник – огонь»: Пынзарь дала жару на турецком пляже в трусиках с прорезями впереди

Ведущая «Дома-2» давно живет в Алании с мужем и сыновьями.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь и ее муж Сергей после перехода шоу с ТНТ на «Ю» стали его ведущими. Для пары это было не простым решением, ведь теперь им приходится разрываться на две страны: чета давно живет в Турции и в России они бывали редко.

Однако из-за работы звезды не собираются расставаться со своей мечтой жить в тепле и на море, курсируя между Аланией и Москвой. Дарья Пынзарь по-прежнему обожает пляжи Средиземного моря и, как только появляется возможность, появляется здесь и устраивает фотосессии для своих фолловеров.

Мама двоих сыновей смогла сохранить отличную форму, ровно ту, в какой она впервые появилась на проекте. На одном из последних снимков в Алании Дарья предстает в откровенном бикини, на котором трусики имеют манящие вырезы, а бюстгальтер и вовсе открывает половину бюста, символически вуалируя открытые зоны перекрестной шнуровкой.

«Купальник — огонь, тебе идет очень», «Какая секси», «Даша, как всегда, неотразима», «Дашенька, ты красоточка», «Ну какая куколка!» — восхитила Пынзарь публику.

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