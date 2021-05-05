«Она не имеет отношения к публичности»: Влад Кадони заговорил о новой избраннице

Ведущему «Дома-2» Владу Кадони в этом году исполнится 35 лет, а он до сих пор не встретил свою единственную и не создал семью. Многих поклонников телеведущего очень беспокоит это обстоятельство. Влада часто спрашивают о его личной жизни. Он признается, что находится в активном поиске и часто ходит на свидания. Причем избранницу он ищет не на сайтах знакомств и в приложениях, как это модно сейчас. Телеведущий давно разочаровался в этом способе поиска возлюбленной.

Между тем в интервью для аккаунта телеканала «Ю» в Instagram Влад Кадони рассказал, что был на очередном свидании несколько дней назад.

«В воскресенье, — поделился Влад Кадони. — Это неизвестный человек. Она не имеет отношения к сфере публичности, к Интернету. Это совершенно из другой сферы человек».

Ведущий «Дома-2» рассказал, какими качествами должна обладать девушка, чтобы он обратил на нее внимание, заинтересовался и начал строить с ней серьезные отношения.

«Девушка должна быть симпатичная, а дальше я смотрю на интеллект и на харизму. Женщину нужно оценивать не только потому, как тебе с ней будет круто, но и по тому, как она сможет воспитать твоих детей. Это логично», — сформулировал Влад Кадони.

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