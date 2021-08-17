«Кормит, поит и трусишки покупает»: Вика Романец и Антон Гусев отметили годовщину свадьбы в ресторане

Экс-участники «Дома-2» Антон Гусев и Вика Романец четыре года счастливы в браке.

Бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Вика Романец устроили романтический ужин в одном из самых модных ресторанов Москвы. Повод – их Льняная свадьба, четыре года назад семнадцатого августа Антон и Вика стали мужем женой.

Кстати, отмечать годовщину свадьбы Гусев и Романец пришли в тот же ресторан, где Антон сделал Вике предложение.

«Ровно 4 года назад мы стали мужем и женой. Кстати, в этом же заведении муж сделал мне предложение и подписал себе смертный приговор. Правда, еще держится, терпит! Ну, да ладно, не такая я уж и вредная, раз кормит, поит и трусишки покупает. Люблю тебя. Спасибо за вечер», — написала Виктория Романец в микроблоге.

Напомним, свадьба Антона Гусева и Вики Романец сопровождалась жутким скандалом. Дело в том, что на момент начала романа с нынешней женой Антон Гусев был женат на другой экс-участнице «Дома-2» Евгении Феофилактовой, у пары подрастал сын Даниэль.

Антон Гусев некрасиво ушел из семьи, с сыном практически не общается. Евгения Феофилактова была вынуждена обратиться в суд, чтобы заставить бывшего мужа платить алименты на сына.

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