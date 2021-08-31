«Появились в родных стенах»: Марина Африкантова и Рома Капаклы засветились на обновленном «Доме-2»

Экс-участники «Дома-2» Марина Африкантова и Рома Капаклы год назад покинули телестройку в статусе супругов. Марина Африкантова – одна из долгожительниц проекта. Конечно, она тосковала по съемочной площадке.

Но ей выпал шанс вернуться на реалити-шоу в качестве группы поддержки ее племянницы Яны, которая не так давно стала участницей «Дома-2». На проекте стартовал конкурс «Человек года», и присутствие на проекте Африкантовой с Капаклы объясняется именно этим обстоятельством.

«Спустя год, первый раз мы появились в родных стенах «Дома-2». Приехали с Ромой поддержать мою Яну на конкурсе «Человек года». Были ее адвокатами вместе с Глебом. Янка – молодец! Горжусь! Сильная, прямолинейная, честная, бесстрашная. Всегда за себя постоит, не даст себя в обиду», — рассказала Марина Африкантова в микроблоге.

Кстати, муж Марины Африкантовой Рома Капаклы становился на «Доме-2» «Человеком года». В подарок за победу он получил от проекта квартиру, ремонт в которой пара завершила совсем недавно.

Смотрите также