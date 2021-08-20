«Вот это круп!»: Лиза Триандафилиди из «Дома-2» высоко задрала микро-трусики, демонстрируя пленительные прелести

Бывшая участница проекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди – девушка без комплексов. Она обожает выставлять на всеобщее обозрение самые притягательные части своего тела. Instagram Лизы Триандафилиди – это гимн ее телу. Здесь много снимком, на которых Лиза выглядит чувственно, страстно и сексуально.

Блондинка почти все лето проводит на берегу Черного моря, поскольку родом из Туапсе и может себе позволить находиться на курорте столько, сколько пожелает. Пляжи – излюбленная территория Елизаветы Триандафилиди, ведь это единственное место, не считая бани, конечно, где можно раздеваться и демонстрировать свои прелести, без опасения быть непонятой.

На этот раз Лиза Триандафилиди решила поразить общественности своими крупными ягодицами. Красотка предстала на пляже в бикини с микро-трусиками с высокой посадкой. Стали видны такие части тела, которые обычно принято прикрывать.

Но подписчики Лизы Триандафилиди пришли в восторг от ее дерзости и смелости.

«Вот это круп!», «Лиза, ты такая секси», «Шикарная фигура», «Какие формы! Тащусь», — высказываются они.

Напомним, не так давно Лиза Триандафилиди выиграла в суде у бывшего мужа, который отобрал у нее дочь и не разрешал общаться с девочкой. С конца марта Влада живет вместе с мамой.

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