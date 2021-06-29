«Отфотошопить вторую ногу забыла»: поправившаяся Бузова в микрошортах блеснула наливным «орехом»

Ольга Бузова в последнее время стала много путешествовать. Она успела съездить в Рим и Милан. Также девушка загорала у озера Комо и любовалась Альпами. Каждый раз телеведущая оказывается в центре внимания. Так, она успела стать актрисой МХАТа и побывать на фестивале «Жара», где покрасовалась в роскошных нарядах и представила два ярких выхода на сцену. Теперь девушка находится в Африке, где снимается для нового проекта ТНТ.

Для Ольги постить минимум сторис — дело непривычное. Однако она пытается себя сдерживать. Накануне девушка похвасталась своей виллой, а также показала, как ужинает среди обезьянок. Примечательно, что этим летом телеведущая поправилась. Однако пока вернуться в форму ей не удалось. На новом фото Бузова предстала в черном топе и микрошортах. Она решила похвастаться своей пятой точкой.

«Так хочется заниматься спортом каждое утро, но при подъеме на съемки в 5:30 это сделать нереально. Надеюсь, не растерять форму. Кстати, как вам моя укладка?» — написала звезда.

Поклонники обратили внимание, что девушка пользовалась фотошопом. Одна нога у Ольги идеально ровная, а вторая не только с блестящей кожей, но и складкими на бедре. «Показывать попу и спрашивает про укладку волос, странно как-то», «Ну прям львица!», «Отфотошопить вторую ногу забыла», «Тесто поплыло…. Капец», «Оля, булки поплыли», «Может складка, а не укладка», — прокомментировали пост подписчики. Бузова хейтерам отвечать не стала.