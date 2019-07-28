«Мужчин обсуждаю с мамой»: Мария Кохно сделала неожиданное признание

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» и активная инстаграмщица Мария Кохно практически перестала появляться в своем блоге без мамы. В очередном прямом эфире Instagram с родительницей, девушка призналась, что всегда советуется с ней на счет мужчин.

Мама Оля тут же ухватилась за высказывание дочери и заявила: «Я считаю правильно, что раньше своим детям пару выбирали родители, ведь они более опытные». Дочь с этим не согласилась. «Не правильно!» — возмутилась она. Видимо, звезда телепроекта все-таки различает понятия «посоветоваться» и «послушаться».

Увы, но даже после выхода из телепроекта «Дом-2», Мария продолжает искать свою любовь. В эфире она сказала, что мечтает вновь выйти замуж и родить ребенка. Напомним, Кохно явилась на телестройку после расставания с супругом. Она попыталась строить отношения с Дмитрием Лукиным, Романом Гриценко, Андреем Денисовым. Также ей приписывали интрижки с Ильей Яббаровым и Дмитрием Дмитренко. Во всех отношениях девушка вела себя агрессивно и некультурно, хотя имеет высшее музыкальное образование.

На Кипре, где она недавно отдыхала с подругой, ей тоже не удалось встретить вторую половинку. «Так получилось, что поделать», — печально развела руками телезвезда. И сообщила, что собирается вернуться на шоу вновь испытать удачу.