Звезды, которые уже привились вакциной от коронавируса и поделились ощущениями

Более 1,5 млн человек в нашей стране уже сделали прививку от ковида. Первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились и многие звезды.

Бригада телеведущих

74-летний телеведущий Дмитрий Крылов в конце января отправится на вторую прививку — ее делают через 21 день после первой, так как вакцинация состоит из двух этапов. В праздничные выходные Крылов пришел домой из поликлиники и стал рассматривать сертификат о вакцинации: эту бумагу выдают москвичам в прививочных пунктах, в ней обозначено, где и когда сделана прививка. И обнаружив, что его привили вакциной «Гам-КОВИД-Вак», забил тревогу в соцсетях: «В названии нет слова «Спутник». У вас, кто уже укололся, такие же бумажки?» Друзья успокоили Дмитрия: «Спутник V» — это торговая марка вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

После прививки ведущий «Непутевых заметок» чувствовал себя как обычно. «От прививки одна побочка — неадекватная реакция антипрививочников!» — заметил один из коллег Дмитрия. Действительно, агрессивных комментариев под публикацией Крылова о вакцинации масса: «оказывается, вы неадекватный человек», «и года теперь не проживете!» и т. п.

Как известно, три дня до и после вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь. Поэтому 48-летний Сергей Брилев встречал 2021-й трезвым. «Дожил до безалкогольного вина. Но зато привился уже повторно!» — похвастался ведущий программы «Вести в субботу». А его 57-летний коллега Владимир Соловьев укололся одним из первых, так как прививался еще среди добровольцев.

Артисты к встрече со зрителями готовы

57-летний Владимир Машков в январе уже во второй раз побывал в московской поликлинике, где привился «Спутником V». Медсестры рассказывали, что артист был весел и шутил: «Как там у Сергея Владимировича Михалкова было? «Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь!» Худрук Театра Олега Табакова так обосновал решение привиться: «Мы все живем в разных видах страхов. Вот от этого, который на нас напал в последнее время, нужно избавляться. Тем более тем, кто работает с большими коллективами».

67-летняя худрук Театра Ленсовета Лариса Луппиан привилась в Санкт-Петербурге. Супруга Михаила Боярского записалась на прививку по телефону и порадовалась, что не пришлось стоять в очередях. По ее словам, ощущения после вакцинации были такие же, как после прививки от гриппа.

85-летняя режиссер Светлана Дружинина с мужем, 82-летним оператором Анатолием Мукасеем, завершают работу над новым фильмом. Дома не сидят, поэтому вакцинировались. В последний день январских каникул Дружинина опубликовала в соцсетях репортаж из прививочного кабинета, рассказав, что все прошло легко. В ответ получила более тысячи комментариев, в том числе с упреками о «проплаченной рекламе». Режиссер удивилась: ведь она просто поделилась новостью о том, что решила обезопасить себя от опасного вируса.

«Мне тут пишут, что это реклама. Я ничего никогда не рекламировал и не собираюсь. Это мой принцип!» — заявил 52-летний композитор Максим Фадеев, которого тоже атаковали антипрививочники. «У меня была тяжелая операция на сердце в 17 лет. Это заболевание является отягчающим для ковида, который бьет по людям с диабетом, сердечной недостаточностью. Взвесив риски, подумал, что правильнее будет пойти по пути наименьшего сопротивления», — поделился Фадеев.

56-летняя Алена Апина сделала прививку, потому что ей надоело бояться: певице хочется спокойно ездить на телесъемки и радиоэфиры, работать в студии, встречаться с друзьями. Сразу после прививки Апину клонило в сон, других побочек не было.

«Любой психиатр скажет, что, если отключить в голове центр тревоги, станет не просто спокойнее. Этот участок мозга освобождается», — рассказал нам об одном из полученных преимуществ после вакцинации 63-летний Юрий Стоянов.

Также «Спутником V» вакцинировались 38-летний тренер Евгений Плющенко, 59-летний магистр «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов и многие другие, кто решил не сообщать о факте вакцинирования из-за нападок антипрививочников. Некоторые звезды отмечали, что пару дней слегка побаливало место укола.

Нашим «Спутником» привился и 74-летний голливудский режиссер Оливер Стоун, который в конце года приехал в Россию снимать фильм об изменениях климата. «Не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней», — сообщил Стоун.

Вопрос ребром

1. Нужна ли вакцинация людям старше 65 лет, при ожирении и диабете?

Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от коронавирусной инфекции у них самый высокий в популяции. Нужнее всего вакцинация людям с ожирением и диабетом — особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и реанимацию у них в два раза выше, чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50%.

2. Есть ли у вакцины серьезные побочные эффекты?

Все данные по вакцине «Спутник V» опубликованы. Серьезных побочных эффектов у нее нет. Впервые в истории нашей страны с этой вакциной проводятся огромные клинические исследования по всем международным стандартам и правилам. К настоящему времени привиты десятки тысяч людей. Результаты наблюдения за ними есть. Пока врачи не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение в месте укола, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей повышается температура в первые сутки после введения.

3. Даст ли вакцина стопроцентную защиту от коронавируса?

Эффективность вакцины — 95%. Она либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Скорее всего, повторная вакцинация один раз в два года будет необходима. Пока ответить на этот вопрос невозможно. Те, кто привился в апреле, имеют антитела до сих пор.

По материалам программы «Жить здорово!» на Первом канале.