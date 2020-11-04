«Не дожидаясь попадания вируса»: Валдис Пельш и его жена сделали прививки от CoViD-19

Телеведущий Валдис Пельш сделал себе прививку от коронавируса. 53-летний мужчина признался журналистам, что в мае-июне лишь изредка слышал о том, кто-то из его знакомых заболел. Но в октябре зараза стала прямо «косить» людей в его окружении, и он стал думать, что заражение — это только вопрос времени.

«Не дожидаясь попадания вируса в цель, взвесив на чаше весов то и другое, шесть дней назад я привился «Спутником V». Сейчас у меня должна пройти окончательная выработка антител. Супруга и младшая дочь тоже привиты, старшая дочка, ей 27, не захотела, и это ее выбор. Мальчишек пока не прививали, они молодые, энергичные», — рассказал ведущий изданию «Москвич».

Он добавил, что не почувствовал после прививки никаких симптомов, даже температура не повысилась.

Во время пандемии заработки телеведущего уменьшились в два-три раза. По словам мужчины, съемки многих проектов затормозились. В частности, минувшим летом он со своей командой хотел снять фильм о восхождении на три горы «Эверест—К2—Аннапурна». Не получилось, и теперь съемки перенесены на следующее лето. А пока Пельш готовит два проекта совместно с «Росатомом» в жанре документальной фантастики.