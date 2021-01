«После года добровольного карантина»: Хопкинс назвал вакцину от CoViD-19 светом в конце туннеля

28 января 83-летний актер Энтони Хопкинс получил первую дозу вакцины от коронавируса. Звезда кино опубликовал в Twitter видео, как ему делают прививку, и сердечно поблагодарил департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес и своего друга — доктора Марию Терезу Очоа. Стоит отметить, что мужчина был в респираторе и защитном лицевом экране — настолько серьезно он опасается за свое здоровье (неудивительно, ведь по возрасту Хопкинс находится в группе риска). Однако эти меры меркнут по сравнению с тем, как старина Энтони соблюдает самоизоляцию, закрывшись дома со своим котом.

THANK YOU🙏🏻https://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 28, 2021