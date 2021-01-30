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«После года добровольного карантина»: Хопкинс назвал вакцину от CoViD-19 светом в конце туннеля

83-летний актер сделал себе прививку.

«После года добровольного карантина»: Хопкинс назвал вакцину от CoViD-19 светом в конце туннеля
Энтони Хопкинс вышел из дома за вакциной. Фото: globallookpress.com

28 января 83-летний актер Энтони Хопкинс получил первую дозу вакцины от коронавируса. Звезда кино опубликовал в Twitter видео, как ему делают прививку, и сердечно поблагодарил департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес и своего друга — доктора Марию Терезу Очоа. Стоит отметить, что мужчина был в респираторе и защитном лицевом экране — настолько серьезно он опасается за свое здоровье (неудивительно, ведь по возрасту Хопкинс находится в группе риска). Однако эти меры меркнут по сравнению с тем, как старина Энтони соблюдает самоизоляцию, закрывшись дома со своим котом.

«Свет в конце туннеля (после года добровольного карантина)», — написал актер в конце своего поста.

За последние месяцы Хопкинс дал немало интервью, но все они были проведены через видеочат. Добавим, что недавно у него состоялась онлайн-встреча с актрисой Джоди Фостер, и вместе они вспоминали съемки «Молчания ягнят».

Кстати, на днях прививку от коронавируса себе сделал и Арнольд Шварценеггер. Игла медсестры смогла пробить кожу «Терминатора».

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