«Накопили уже не одну сотню тысяч рублей»: Аскольд Запашный озвучил заработки дочерей в цирке

Дрессировщик Аскольд Запашный в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучил заработки своих дочерей в цирке.
«У них есть большие проекты. Зарплата каждой в месяц может быть сто тысяч рублей. У них полноценные номера. Мы договорились, что они все эти деньги откладывают. У них нет такого понятия, как карманные расходы. У них есть понятие «папина карточка». Если им что-то надо, то они идут ко мне. Важно не потерять контроль во время покупок в интернете. Там цифры — это все-таки реальные деньги. Они могут в игры вкладывать. Я даю сто или двести долларов, чтобы они вложили в игру».
Как отметил Аскольд Запашный, его дети уже неплохо заработали.
«Накопили уже не одну сотню тысяч рублей. Но они знают цену деньгам», — заметил дрессировщик.
Напомним, что дочь Ева появилась на свет в семье Аскольда Запашного в 2010 году, а через год родилась еще одна наследница — Эльза.