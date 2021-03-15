«Накопили уже не одну сотню тысяч рублей»: Аскольд Запашный озвучил заработки дочерей в цирке

«У них есть большие проекты. Зарплата каждой в месяц может быть сто тысяч рублей. У них полноценные номера. Мы договорились, что они все эти деньги откладывают. У них нет такого понятия, как карманные расходы. У них есть понятие «папина карточка». Если им что-то надо, то они идут ко мне. Важно не потерять контроль во время покупок в интернете. Там цифры — это все-таки реальные деньги. Они могут в игры вкладывать. Я даю сто или двести долларов, чтобы они вложили в игру».