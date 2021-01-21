Весельчаки с фантазией: Игорь Николаев танцевально поздравил Дмитрия Харатьяна с 61-летием

17 января Игорю Николаеву исполнился 61 год. Одной из первых тогда поздравила старого друга Кристина Орбакайте, также домашние посиделки с композитором в этот день показал миру Иосиф Пригожин.

Как оказалось, о празднике народного артиста вспомнили в этот день также актеры Александр Балуев и Дмитрий Харатьян, которые записали специально по этому случаю веселое видео. В кадре они, прытко подплясывая и улыбаясь, спели музыканту его же песню «День рождения». Этот ролик Николаев отправил «гардемарину» в ответ 21 января, когда тот тоже праздновал свои именины.

«Вот так всего три дня назад Дима Харатьян с Сашей Балуевым поздравляли меня с днем рождения, а теперь я спешу поздравить моего ровесника и старинного друга Диму с тем же самым 61-летием и пожелать как можно дольше сохранять невероятную энергию и мощнейший позитив!» — написал Игорь в личном блоге.

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