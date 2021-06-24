«Смотрю на наших людей и недоумеваю»: Винокур, Пригожин и другие знаменитости высказались о вакцинации

Вот уже несколько недель в России снова растет заболеваемость коронавирусом. Врачи говорят о появлении «московского» штамма заболевания, который агрессивнее, чем традиционный.

Единственный способ победить болезнь – это коллективный иммунитет. К 21 июня в Москве число вакцинированных превысило 2 миллиона человек, но много еще тех, кто опасается делать прививку.

Teleprogramma.pro узнала, как самочувствие знаменитостей, которые прошли вакцинацию несколько месяцев назад.

Владимир Винокур прошел вакцинацию еще зимой и не жалеет о своем решении. Никаких «побочек» не было, а теперь есть гарантия, что риск заболеть снижен.

«Считаю, что каждый нормальный человек должен беречь не только себя и свою семью, но и окружающих. Я давно привился, никаких сложной не было. Сейчас на любом углу можно сделать укол, у меня все прошло нормально», — делится юморист.

Актриса Валентина Рубцова, известная зрителю по сериалам «САШАТАНЯ» и «Универ», тоже обращает внимание, что сегодня россиянам доступна лучшая вакцина и сделать прививку можно совершенно бесплатно.

«Я поражаюсь созданию людей, когда лучшая в мире прививка, совершенно бесплатная сама идет в руки. В любом месте можно сделать. Нигде в Европе такого нет, а люди придумывают какие-то теории заговора», — негодует актриса.

Она сделала прививку в Сочи, где живет вместе с семьей. Пришла в районную поликлинику, где без проблем поставили сначала первый, а потом второй укол.

«Три дня была температура 37, но это не страшно. Я старалась себя беречь после вакцинации, если гуляла, то подальше от людей, ведь был риск заразиться. Отменила спортивные занятия, носила маски. Я и сейчас все время хожу в маске, а в сумке перчатки и санитайзеры. Смотрю на наших людей и недоумеваю, такая опасная болезнь, коснулось каждого, а все вокруг без масок! У меня болел муж и дочка, я не хочу болеть, поэтому решилась на вакцину. Для меня красноречивее всяких слов были кадры из ковидных больниц, когда люди не могут дышать, хрипят. Это настоящая катастрофа и вакцина наш шанс ее остановиться», — говорит актриса.

Александр Масляков-старший тоже не стал рисковать и прошел на вакцинацию в январе. Несмотря на возраст, а ему 79 лет, все прошло легко.

«Уже привит, все прошло хорошо. Укол делали в начале года, в январе. Никаких побочных явлений не было», — рассказал помощник телеведущего.

А вот Иосиф Пригожин пока не делал прививку, так как недавно перенес коронавирус и пока высок уровень антител. Но как только естественная защита начнет снижаться, продюсер запишется на вакцинацию.

«Я переболел, сейчас у меня высокое количество антител, а когда упадет, то будут прививаться и всем рекомендую».

Эдгард Запашный, руководитель Большого Московского цирка, тоже перенес COVID-19, а когда поправился, сразу записался на вакцинацию.

«Я уже давно вакцинировался. Мы всей семьей делали прививку в поликлинике рядом с цирком. Ходили вместе с мамой, коллегами по работе и актером Алексеем Маклаковым. Всего нас было пять человек, у двоих вечером температура поднялась до 37 — это мама и Алексей Константинович. Но на следующий день все нормализовалось», — делится знаменитый дрессировщик.

Брат Эдгарда — Аскольд Запашный тоже перенес коронавирус, поражение легких составляло 30%, но врачи разрешили ему пройти вакцинацию.

«Я думаю, что примерно 50 человек из моего ближайшего окружения уже вакцинировались. Никаких проблем с очередями и подобными эффектами не было. Я сторонник того, что надо прививаться. На сегодняшний день иного способа, который бы помог нам всем вернуться к нормальной жизни», — заключил артист.

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