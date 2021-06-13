«Ух, жарко!»: Валентина Рубцова в морковном купальнике впечатлила «гром»-бедрами

Актриса в 43 года поражает своей моложавостью.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Универ» — Валентина Рубцова — запечатлелась в ярко-оранжевом купальнике на отдыхе в Сочи. Знаменитость решила побаловать себя контрастным душем.

Артистка разместила на своей страничке ролик, в котором показала сочную фигурку. Валентина в апельсиновом мини-бикини встала под ведро с холодной водой и облила себя. При этом актриса эффектно подпрыгнула, продемонстрировав все прелести тела.

«В рот мне воду!», — написала Валентина под роликом в ярком пляжном наряде.

Поклонники Рубцовой восхитились женственными формами артистки. Фанаты не верят, что стройной Валентине 43 года.

«Шикарное омовение красавицы», «Секси», «Ух, жарко!», «Браво, Валентина! Выглядите просто супер», «Смотрел бы бесконечно. Это то, что называется — девушка в моем вкусе. И для меня Вы всегда будете Таня», «Огонь! Эмоции зашкаливают!», «Маленькая, худенькая, красотка, такая естественная», — написали восторженные подписчики Рубцовой.

Напомним, Валентина Рубцова сыграла роль студентки Тани Архиповой в комедийном сериале «Универ». А далее актриса полюбилась зрителю уже в сериале «СашаТаня».

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