«Пусть попробует»: Якубович прокомментировал намерение Шаляпина заменить его на «Поле чудес»

75-летний шоумен Леонид Якубович уже почти тридцать лет является бессменным ведущим передачи «Поле чудес», которая выходит в эфир каждую пятницу на Первом канале.

Никто ни разу не поставил под сомнение профессионализм Якубовича. Но оказывается, в светской тусовке есть человек, который готов заменить Леонида Аркадьевича на его посту ведущего «Поля чудес».

Прохор Шаляпин, известный своей безграничной любовью к самопиару, заявил, что очень органично смотрелся бы на этом месте. Мол, и пенсионеры его любят, а это, как считает Прохор, основная аудитория капитал-шоу, и петь он умеет — мог бы запросто заполнять паузы своим неподражаемым вокалом.

Леонида Якубовича эти заявления Прохора Шаляпина только развеселили. Телеведущий дал понять, что исполнитель плохо представляет себе специфику этой работы.

«Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое», — цитирует Леонида Якубовича NEWS.ru.

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