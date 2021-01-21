«Идем со мной, если хочешь жить»: Шварценеггер сделал прививку от коронавируса

И, конечно же, обставил это крылатой фразой из «Терминатора-2».

20 января известный актер Арнольд Шварценеггер привился первой из двух доз вакцины от коронавируса. 73-летний мужчина подъехал на машине к медицинскому пункту и получил укол, не выходя из салона. Видео об этом звезда боевиков и бывший губернатор Калифорнии разместил в социальных сетях.

«Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди», — написал актер.

Арни призвал своих поклонников не игнорировать прививки и сделал это красиво — с помощью крылатой фразочкой из «Терминатора-2»: «Идем со мной, если хочешь жить».

Фанаты в комментариях ответили Шварценеггеру тем же. Они напомнили, что актер должен будет вернуться к медикам за второй дозой вакцины, поэтому ему было бы уместно сказать медсестре свою коронную фразу: «I’ll be back» («Я вернусь»).

А в это время мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что прививку от коронавируса получили уже 220 тысяч жителей столицы. Из-за некоторого улучшения эпидемической ситуации с 22 января в городе будет ослаблена часть ограничений. В частности, колледжи, спортшколы, музеи, библиотеки и детские досуговые учреждения вернутся к привычному режиму работы, разрешенное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах повысится с 25% до 50%.

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