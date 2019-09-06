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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН

Его доля в бизнесе составила 50 процентов.

Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Александр Масляков стал основным владельцем КВН ФОТО: Global Look Press

Основным владельцем КВН стал сын бессменного ведущего программы — Александр Масляков-младший.
5 августа его доля в объединении АМиК, которой принадлежит Клуб веселых и находчивых, выросла до 50 процентов.

КВН можно назвать семейным бизнесом. Телевизионное творческое объединение «Александр Масляков и Компания» Масляков-старший основал в 1990 году. АМиК стал заниматься производством передачи КВН. До недавнего времени доли принадлежали основателю и его супруге в соотношении 51 и 49%. Большая часть приходилась на Александра Маслякова. Теперь же родители решили ввести в дело сына.

Доли Масляковых-старших снизились до 25,5 и 24,5% соответственно.


В конце того же года неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование, в котором сообщалось, что Масляков-старший, будучи руководителем центра, передал в собственность АМиК кинотеатр «Гавана».

Авторы расследования усмотрели в этом конфликт интересов. В материале также было указано, что столичное правительство уволило Маслякова из-за прокурорской проверки, инициированной Transparency.

В пресс-службе международного союза КВН эту информацию не подтвердили и заявили, что причиной увольнения Маслякова с должности директора ГУП стало его собственное желание.

Первый выпуск телепередачи КВН вышел в ноябре 1961 года. Масляков-старший работал ведущим программы с 1964 по 1972 год, до закрытия, и ведет ее с 1986 года, после возобновления. Александр Масляков-младший ведет «Премьер-лигу КВН», передачи транслирует «Первый канал», сообщает РБК.

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Александр МасляковКВН

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Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
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