«Чувствую себя прекрасно»: Александр Буйнов в день рождения исполнил хит «Любовь на двоих»

Музыканту 24 марта исполнился 71 год, но он находится в потрясающей форме.

Певец Александр Буйнов в Instagram поделился праздничным видео. В свой день рождения он посетил один из телеканалов, где в студии исполнил свой прекрасный хит «Любовь на двоих». Звезде отечественной эстрады, напомним, 24 марта исполнился уже 71 год, но он пребывает в прекрасной физической форме. Также певец ответил на вопросы о своем здоровье.

«Сделал уже вторую прививку от коронавируса. Чувствую себя прекрасно. О чем не жалею. Мало того — всем советую. Посмотрите! Вот он — Александр Буйнов». Александр Буйнов

В комментариях под видеозаписью своего друга с днем рождения поздравил композитор Игорь Николаев:

«Саша, дорогой, с днем рождения!»

Присоединились к поздравлениям и другие пользователи:

«Александр, вы какой-то сверхчеловек. Желаем вам здоровья, с днем рождения!», «Саша, как всегда лучший»

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Напомним, что Александр Буйнов близкий друг примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Они всегда поздравляют друг друга с праздниками и стараются приезжать в гости.

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