Роман Аллы Пугачевой и признанного в России иноагентом Максима Галкина* с самого начала был окутан завесой тайны и скандала. Примадонна российской эстрады, не раз удивлявшая публику своими неожиданными поступками, превзошла саму себя, связав свою судьбу с молодым юмористом.

Разница в возрасте в 27 лет, громкий развод с Филиппом Киркоровым, с которым Пугачева прожила в браке целое десятилетие, — общественность была взбудоражена. Многие считали этот союз мезальянсом, пиар-ходом, не верили в искренность чувств пары и ждали скорого расставания.

Скептики предрекали, что этот роман — всего лишь мимолетное увлечение, которое быстро угаснет.

Голливудская красавица

Однако, несмотря на шквал критики и пересуды, Пугачева и Галкин* не только построили крепкие отношения, но и создали настоящую семью. Сейчас пара воспитывает двоих очаровательных детей — двойняшек Лизу и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Мало кто мог предположить в начале их романа, что этот, казалось бы, скандальный союз приведет к такой семейной идиллии. Пугачева и Галкин* разрушили все стереотипы и доказали, что для настоящей любви не существует преград.

Но еще меньше людей знали, что этого романа и всех последующих событий могло и не быть, если бы молодой артист-комик выбрал другую женщину. И он был в шаге от этого выбора.

В самом расцвете своей карьеры признанный в России иноагентом Галкин* встречался с одной из самых привлекательных женщин на телевидении. Это была ведущая программы «Утро России» Анастасия Чернобровина.

Анастасия Чернобровина начала свой путь на ТВ в 1998 году. Спустя два года судьба свела ее с Максимом Галкиным*. Их знакомство произошло во время работы над концертом в Государственном Кремлевском дворце. Молодой юморист, будучи ровесником Анастасии, был очарован обаятельной телеведущей. Галкин* не упустил возможность познакомиться поближе и взял у Чернобровиной номер телефона.