Роман Аллы Пугачевой и признанного в России иноагентом Максима Галкина* с самого начала был окутан завесой тайны и скандала. Примадонна российской эстрады, не раз удивлявшая публику своими неожиданными поступками, превзошла саму себя, связав свою судьбу с молодым юмористом.
Разница в возрасте в 27 лет, громкий развод с Филиппом Киркоровым, с которым Пугачева прожила в браке целое десятилетие, — общественность была взбудоражена. Многие считали этот союз мезальянсом, пиар-ходом, не верили в искренность чувств пары и ждали скорого расставания.
Скептики предрекали, что этот роман — всего лишь мимолетное увлечение, которое быстро угаснет.
Голливудская красавица
Однако, несмотря на шквал критики и пересуды, Пугачева и Галкин* не только построили крепкие отношения, но и создали настоящую семью. Сейчас пара воспитывает двоих очаровательных детей — двойняшек Лизу и Гарри, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству.
Мало кто мог предположить в начале их романа, что этот, казалось бы, скандальный союз приведет к такой семейной идиллии. Пугачева и Галкин* разрушили все стереотипы и доказали, что для настоящей любви не существует преград.
Но еще меньше людей знали, что этого романа и всех последующих событий могло и не быть, если бы молодой артист-комик выбрал другую женщину. И он был в шаге от этого выбора.
В самом расцвете своей карьеры признанный в России иноагентом Галкин* встречался с одной из самых привлекательных женщин на телевидении. Это была ведущая программы «Утро России» Анастасия Чернобровина.
Анастасия Чернобровина начала свой путь на ТВ в 1998 году. Спустя два года судьба свела ее с Максимом Галкиным*. Их знакомство произошло во время работы над концертом в Государственном Кремлевском дворце. Молодой юморист, будучи ровесником Анастасии, был очарован обаятельной телеведущей. Галкин* не упустил возможность познакомиться поближе и взял у Чернобровиной номер телефона.
Анастасия Чернобровина считалась одной из самых красивых ведущих. Фото: Global Look Press
Анастасия была настоящей красавицей — жгучая брюнетка с отличной фигурой, правильными чертами лица и голливудской улыбкой. У артиста не было шанса не влюбиться.
Будучи очарованным привлекательной телеведущей, он решил добиться ее расположения. На протяжении двух лет Галкин* оказывал Анастасии Чернобровиной знаки внимания: букеты цветов, дорогие подарки, романтические ужины в лучших ресторанах. По словам ведущей программы «Утро России», ухаживания Галкина* были интеллигентными и даже робкими. Чтобы избежать лишних глаз и не привлекать внимания публики, пара предпочитала ходить на поздние сеансы в кинотеатр и занимала места в последнем ряду.
Примадонна тут одна
А потом на молодого перспективного артиста «положила глаз» сама Примадонна. Ее карьера двигалась к концу, брак с Киркоровым уже не вызывал столько эмоций, сколько в начале. Ее новые песни не привлекали более молодую аудиторию. Многие говорили, что изначально их роман замышлялся как имиджевый и должен был помочь обоим артистам получить больше внимания публики.
Примадонна решила начать не с Максима*, а с Анастасии. Она небезосновательно опасалась, что молодой влюбленный мужчина откажет ей и пиар-проект провалится, даже не начавшись.
Вмешательство Аллы Пугачевой поставило точку в отношениях Максима Галкина* и Анастасии Чернобровиной.
Алла Пугачева поставила точку в предыдущих отношениях признанного в России иноагентом Максима Галкина*. Фото: Global Look Press
Она отправилась к Чернобровиной и напрямую спросила ее о характере ее отношений с Галкиным*. Анастасия, опасаясь, что гнев Примадонны может негативно сказаться на ее карьере, заверила Аллу Борисовну, что их с Максимом* связывает только дружба.
После этого роман был разрушен и Примадонна спокойно принялась очаровывать своего будушего супруга.
Счастливый брак и успешная карьера
А что же стало с Анастасией? Она сохранила свою карьеру и сумела построить личную жизнь с другим мужчиной.
Анастасия Чернобровина сделала блестящую карьеру на телевидении, став одной из самых узнаваемых и любимых зрителями ведущих. Ее профессионализм и талант были неоднократно отмечены престижными наградами.
В 2011 году она была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной тележурналистики. А спустя четыре года Анастасия стала лауреатом премии «ТЭФИ», которая считается главной телевизионной наградой в России.
В 2014 году в жизни Чернобровиной произошло еще одно важное событие: она вышла замуж. Имя своего избранника телеведущая предпочитает не афишировать, ограждая свою личную жизнь от внимания прессы и публики. Известно, что супруги счастливы в браке и воспитывают двоих сыновей — Артемия и Игоря.
* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
По материалам «МК»
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