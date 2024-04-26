Про Пугачеву и Галкина* таролог Абравитова : «Это уже чужие люди, озлобленные, с ненавистью друг к другу»

На последних кадрах в соцсетях с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* все меньше и меньше можно заметить чувства между супругами. Это замечают многие пользователи Сети. Да и тот факт, что Примадонне пришлось отмечать юбилей без супруга, многие пользователи не считают случайным.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro подтвердила опасения подписчиков звездной пары. Она убеждена, что супруги в контрах и дальше их отношения будут только хуже. По мнению эксперта, их брак потерпел крах.

«Внутри это уже чужие люди, люди озлобленные, я бы даже сказала, с ненавистью друг к другу», — высказалась Абравитова.

По словам таролога, это «не просто холодок в отношениях, наступают трескучие морозы». Это связано с отрезвлением от эмоций, на которых они уехали за границу, когда Пугачева активно включилась в волну обливания грязью россиян и России.

Сейчас, когда наступил отлив чувств и появилась возможность посмотреть на все содеянное более холодным взглядом, Пугачева пришла к выводу, что виноват во всем Галкин*, так как он спровоцировал ситуацию, когда они были вынуждены уехать.

Тогда Алла Борисовна встала перед тяжелым выбором: остаться в России, отказаться от Галкина* и отстранить его от детей или уехать из России. Выбор пал на поездку, они улетели.

«В настоящее время, когда они там поварились, поездили, вкусили, посмотрели, что происходит, как разворачиваются общие события, Алла Пугачева поняла, что оказалась в проигравших. И в этой позиции, конечно, ей очень неприятно находиться. Для нее это крайне непривычная ситуация, в которой надо кого-то обвинить, и этим человеком оказался Галкин*. Между ними стали возникать скандалы, разбирательства, обвинения, оскорбления», — прокомментировала Марианна Абравитова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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