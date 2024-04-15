Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачеву с 75-летием, опубликовав ее новый снимок

Пятнадцатого апреля отмечает свой юбилей известная певица Алла Пугачева. Знаменитости исполнилось 75 лет. В числе первых Аллу Борисовну с этой красивой цифрой поздравил ее супруг, шоумен Максим Галкин*.
Он разместил в Сети новый снимок Аллы Пугачевой, на котором та предстала моложавой дивой. Алла Пугачева в кадре запечатлена с распущенными светлыми локонами. На голове у Аллы Борисовны козырек от солнца оливкового оттенка, который красиво оттеняет кожу юбилярши.
Алла Пугачева. Фото: соцсети Максима Галкина*
Поздравил Максим Галкин* Аллу Пугачеву довольно сухо и лаконично, буквально ограничившись тремя словами. Он назвал Примадонну любимой и напомнил, что сегодня, 15 апреля, ее день.
Поклонники звездной пары тут же присоединились к поздравлениям. Они сделали комплименты Алле Пугачевой и пожелали ей здоровья и долгих лет.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента