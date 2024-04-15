Максим Галкин* поздравил Аллу Пугачеву с 75-летием, опубликовав ее новый снимок

Поздравил Максим Галкин* Аллу Пугачеву довольно сухо и лаконично, буквально ограничившись тремя словами. Он назвал Примадонну любимой и напомнил, что сегодня, 15 апреля, ее день.

Поклонники звездной пары тут же присоединились к поздравлениям. Они сделали комплименты Алле Пугачевой и пожелали ей здоровья и долгих лет.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента