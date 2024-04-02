Алла Пугачева и Максим Галкин* отдали замок в деревне Грязь

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми уже более двух лет живет в Израиле. Семья обосновалась в Кесарии, в доме с садом и бассейном. Пока Максим* большую часть времени гастролирует, но когда он приезжает к семье, то успевает заниматься садоводством, выращивая апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

На этот раз в интервью Галкин* впервые упомянул свой замок в деревне Грязь, который оценивается в миллиард рублей. Шоумен заявил, что не собирается его продавать, так как дом передан надежным людям, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов на приусадебном участке.

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Тем временем в России обсуждается вопрос о признании Аллы Пугачевой иноагентом вслед за ее мужем. Однако, по мнению Ксении Собчак, это вряд ли произойдет, учитывая значимость фигуры Примадонны. Другие известные личности уверены, что певица стала говорить много неприятных слов о родине, поэтому ей давно пора дать статус иноагента, пишет KP.RU.

Напомним, что Галкин* строил замок несколько лет. Он сам продумал каждую комнату. Юморист привозил картины и статуэтки из разных стран. В саду он выращивал клубнику, яблоки и высаживал разные растения. Артист любил вместе с детьми весной заниматься садом. Порой с гостями они утраивали посиделки, так как в саду есть зона для отдыха, а также разные места, где могут играть двойняшки. Их любимое место — игровая площадка в форме корабля.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.