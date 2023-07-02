«Шут гороховый»: Максим Галкин*, представший в одних трусах и странной позе, вызвал бурную реакцию в Сети

Известный шоумен Максим Галкин* всегда любил демонстрировать свое накаченное тело. С переездом в Израиль у 47-летнего мужа Аллы Пугачевой возможностей и поводов обнажаться на публике стало больше. Климат этой страны больше располагает к тому, чтобы не одеваться, чем подмосковный.

В микроблоге Максим Галкин* поделился снимком, на котором предстал в одних плавках на берегу море. На фоне красивейшего морского пейзажа с белоснежными яхтами Максим Галкин* застыл в причудливой позе, утверждая, что занимается йогой.