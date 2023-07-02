«Шут гороховый»: Максим Галкин*, представший в одних трусах и странной позе, вызвал бурную реакцию в Сети

Известный шоумен Максим Галкин* всегда любил демонстрировать свое накаченное тело. С переездом в Израиль у 47-летнего мужа Аллы Пугачевой возможностей и поводов обнажаться на публике стало больше. Климат этой страны больше располагает к тому, чтобы не одеваться, чем подмосковный.
В микроблоге Максим Галкин* поделился снимком, на котором предстал в одних плавках на берегу море. На фоне красивейшего морского пейзажа с белоснежными яхтами Максим Галкин* застыл в причудливой позе, утверждая, что занимается йогой.
«Йогалкин», - подписал кадр Максим Галкин*.
Максим Галкин* в одних плавках. Фото: соцсети
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Подписчики дали понять, что находятся в полном недоумении, увидев эту картину. Как трактовать сей жест известного шоумена, они не знают.
«Ого, как тебя скрутило», «Шут гороховый», «Йог Алкин», «Ха-ха, креативно! Хорошего июля, Максим», «Максим, вы необыкновенный человек! Умный, начитанный, порядочный. Пример того, каким должен быть человек!» - высказались в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.