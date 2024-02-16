«Галкин* находится в одном шаге от статьи»: адвокат пояснил, что ждет семью Пугачевой после принятия закона о конфискации имущества

Более семи лет продолжалось строительство известно замка в деревне Грязь, который принадлежит звездной чете Галкина* и Пугачевой. Однако вскоре семейство, которое в настоящий момент не проживает в России, может лишиться своего особняка.

Уже подписан закон и 25 февраля вступает в силу закон, который предусматривает изъятие имущества у тех, кто, по мнению властей распространял фейки, направленные против безопасности государства.

Teleprogramma.pro выяснила у юриста Александра Бенхина, могут ли уехавшие звезды остаться без недвижимости.