«Галкин* находится в одном шаге от статьи»: адвокат пояснил, что ждет семью Пугачевой после принятия закона о конфискации имущества

Более семи лет продолжалось строительство известно замка в деревне Грязь, который принадлежит звездной чете Галкина* и Пугачевой. Однако вскоре семейство, которое в настоящий момент не проживает в России, может лишиться своего особняка.
Уже подписан закон и 25 февраля вступает в силу закон, который предусматривает изъятие имущества у тех, кто, по мнению властей распространял фейки, направленные против безопасности государства.
Teleprogramma.pro выяснила у юриста Александра Бенхина, могут ли уехавшие звезды остаться без недвижимости.
Максим Галкин* признан иноагентом и может быть привлечен к ответственности. Фото: Global Look Press
Адвокат пояснил, что для начала должно быть возбуждено уголовное дело против Максима Галкина* за распространение ложных данных об армии нашей страны.
«На данный момент никакого дела нет, он просто объявлен иноагентом. Но это еще не является общественным преступлением».
Как уже известно, некоторое время назад группа общественников обратилась в Генпрокуратуру с просьбой привлечь пародиста к ответственности.
«Если будет какое-то заявление от общественной организации или гражданина, который почувствовал себя обиженным из-за конкретных высказываний Галкина*, возбудят уголовное дело и признают его виновным, то будет вынесено заочное решение суда о нарушении закона и имущество могут конфисковать», - считает Александр.
Пока против Максима Галкина* нет никакого уголовного дела. Фото: Global Look Press
Бенхин подчеркнул, что в случае, если замок в Грязи находится в долевой собственности, то изымут только долю Максима Галкина*. Если артист все еще не переписал свою недвижимость на супругу, то по новому закону он может потерять все нажитое в нашей стране.
«Галкин* находится в одном шаге от этой статьи», - заявил адвокат.
Согласно информации из открытых источников, всеми участками и постройками, входящими в инфраструктуру особняка, владеет муж Примадонны. Участки приобретались им в разное время и большинство были оформлены еще до официального заключения брака звездной пары.
Имение состоит из шестиэтажного дома, площадью более 1.5 тысяч квадратных метров, спа-комплекса и небольшой постройки около 30 квадратных метров. Именно на этот маленький домик Пугачева может претендовать с полной уверенностью.
Алла Пугачева не может продать особняк в Грязи. Фото: Global Look Press
Известно, что артистка неоднократно приезжала в Россию, но цель ее визита доподлинно так и не стала ясна. Поговаривали, что она, кроме всего прочего, занималась на родине документами по недвижимости в деревне Грязь и поиском покупателей.
Но, по мнению риелторов, этот дом будет достаточно сложно продать. Его облик далек от современности и больше подходит для проживания граждан после 70-ти лет. Замок не удобный в ежедневном использовании и слишком дорогой в содержании.
Поселенцы деревни выбирали это место, чтобы оказаться подальше от городской суеты, но в последнее время начали продавать свои дома. Несмотря на то, что Грязь находится всего в 65 км от Москвы, молодые люди предпочитают селиться поближе к столице. В данное время в деревне проживает 100-150 человек.
Другие знаменитости предполагают, что Примадонна и ее муж так долго не могут реализовать свое имение, потому что у людей к ним сложилось негативное отношение. Никто просто не хочет связываться с этими людьми.
Напомним, Галкин* и его супруга Алла Пугачева уехали из страны в марте позапрошлого года. Певица после этого несколько раз посещала в Россию и не имеет статуса иноагента.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.