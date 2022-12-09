Какое будущее ждет Аллу Пугачеву и Максима Галкина* в 2023 году

Главными героями информационной повестки этого года, несомненно, стали Алла Пугачева и Максим Галкин*. Многие россияне и не только словно делали ставки: уедет ли Алла Борисовна вслед за мужем, признанным иноагентом, из страны? Уехала, не успев даже проститься со своим закадычным другом Борисом Моисеевым.
Какое будущее ждет пару дальше? Останутся ли они единой семьей? И продадут ли любимый замок?
На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила известный таролог, психолог, писатель Марианна Абравитова.
Марианна Абравитова. Фото: личный архив
- Марианна, не разрушат ли нелегкие обстоятельства семейный союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина*?
- В 2023 году они будут жить одной семьей, не разведутся, не разбегутся. И надо сказать, что за годы совместной жизни Алла Борисовна и Максим* спаялись не только вокруг детей, но и как единомышленники и собеседники, как друзья. И есть необходимость друг в друге. Они друг другу опора, лучший друг, доверенное лицо.
Но когда появились дети, этот дуэт сплотился и вокруг них, поэтому разлучить их в 2023 году или в любом другом крайне сложно. Год несет супругам еще большую сплоченность, потому что события, из-за которых они уехали в другую страну, еще больше объединили их. И теперь Алла и Максим* не просто дружат, а дружат против кого-то, а это объединяет. Так что их отношения будут только укрепляться.
- Как вообще будет развиваться их жизнь дальше?
- Алла Пугачева и Максим Галкин* неплохо устроились там, куда уехали. Они мобильны, переезжают из страны в страну. Я не имею в виду место жительства. Это могут быть гастроли Максима*, и он может туда ездить не один, а с Аллой Борисовной, а то и со всей семьей. В общем, речь идет о достаточно активном проведении времени.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Лариса Кудрявцева/КП
- Смогут ли звездные супруги продать любимый замок?
- Насколько я вижу по раскладу таро, они то хотят его продать, то им жалко, то они хотят дождаться времени, когда смогут приехать и жить в своем замке. Для пары это место силы. Максим* и Алла Борисовна его сами строили по своим желаниям и фантазиям, причем по детским фантазиям. В общем, все вложено в этот замок.
Можно сказать, что это родовое гнездо, несмотря на то что он достаточно поздно появился в их жизни. Но у каждого этот замок был в голове и душе. То есть это реализация детской мечты.
Поэтому продать замок крайне сложно. Так что такие объекты недвижимости сами не хотят уходить от хозяев.
* - Включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагентов