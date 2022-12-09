Какое будущее ждет Аллу Пугачеву и Максима Галкина* в 2023 году

- Марианна, не разрушат ли нелегкие обстоятельства семейный союз Аллы Пугачевой и Максима Галкина*?

- В 2023 году они будут жить одной семьей, не разведутся, не разбегутся. И надо сказать, что за годы совместной жизни Алла Борисовна и Максим* спаялись не только вокруг детей, но и как единомышленники и собеседники, как друзья. И есть необходимость друг в друге. Они друг другу опора, лучший друг, доверенное лицо.

Но когда появились дети, этот дуэт сплотился и вокруг них, поэтому разлучить их в 2023 году или в любом другом крайне сложно. Год несет супругам еще большую сплоченность, потому что события, из-за которых они уехали в другую страну, еще больше объединили их. И теперь Алла и Максим* не просто дружат, а дружат против кого-то, а это объединяет. Так что их отношения будут только укрепляться.