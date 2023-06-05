Правда вскрылась — почему на самом деле Пугачева спит отдельно от Галкина*: постели разные

Алла Пугачева в одном из интервью рассказала о том, что она спит отдельно от мужа шоумена Максима Галкина*. У супругов не только разные постели, но и даже комнаты.

Еще живя в подмосковном замке в деревне Грязь, певица настояла на том, чтобы у нее была отдельная спальня, которую она обставила по своему вкусу.

В этих апартаментах Примадонна обычно уединялась, чтобы отдохнуть, ночевала она там же. У Максима своя отдельная комната. Так, супруги не беспокоят покой друг друга.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В беседе с Олегом Меньшиковым артистка призналась, что так гораздо комфортнее, не говоря уже об удобстве.

«Дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужьями в разных комнатах спала, так всю жизнь было», — говорила о замке Пугачева.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.