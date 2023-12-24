Максим Галкин* и Алла Пугачева отметили годовщину свадьбы в ресторане на Кипре

Шоумен Максим Галкин* поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлен с женой Аллой Пугачевой. Пара подняла бокалы с красным вином за ужином в одном из ресторанчиков Кипра, куда не так давно переехали жить из Израиля.

В милом заведении Максим Галкин* и Алла Пугачева отметили очередную годовщину семейной жизни. 23 декабря исполнилось двенадцать лет с того дня, как они вступили в брак.

«12 лет узаконенного счастья», - подписал снимок с женой Максим Галкин*.

Интересно, что супруги выбрали белые наряды, чтобы отпраздновать день рождения своей семьи.

Напомним, отношения Максима Галкина* и Аллы Пугачевой начались в 2001 году. Разница в возрасте - 27 лет - не смущала влюбленных. У Галкина* и Пугачевой двое детей, близнецы Гарри и Лиза.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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