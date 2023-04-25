С какими проблемами может столкнуться Максим Галкин* после продажи замка в деревне Грязь

- В СМИ неоднократно писали, что замок в деревне Грязь оформлен на Максима Галкина*. Какие проблемы у него теоретически могут возникнуть при продаже особняка как у человека со статусом иноагента?

- Поскольку речь идет об электронном документообороте, то, вся информация о поступлении денег на счет продавца сразу же передается в налоговые органы. И дело даже не в том, что Галкин* – иноагент, а в том, что он более 180 дней проживает не на территории Российской Федерации и должен заплатить не 13%, а 30% налогов. Но эта сделка налогооблагаемая, в случае, если собственность была оформлена на Максима Галкина* менее пяти лет назад, а если более пяти, то Галкин* в принципе не должен платить налог.

Юморист, соблюдающий закон, регулярно вывешивает этикетку иноагента на все свои посты в соцсетях, а если бы он этого не делал, то могли бы включиться штрафные санкции. То есть может наложиться какой-то миллионный штраф, сверху – еще пеня и проценты. И, соответственно, в счет обеспечения этого штрафа у супруга Аллы Пугачевой уже могли бы арестовать недвижимость.

Но раз мы не обладаем информацией о таких санкциях, то он может спокойно продавать свой замок.

Существует другая заковырка. Помимо того, что иностранцы из списка недружественных стран, (а это вся Европа, Новая Зеландия, Австралия, США), платят налог, их деньги еще и удерживаются на каком-то спецсчете. Доходит до того, что полученные средства вообще нельзя забрать из России.

Но Галкин* – все-таки гражданин Российской Федерации, и его не ожидает такой наезд. И даже если позиционировать его как резидента Израиля по его двойному второму гражданству, то это государство тоже пока не находится в списке недружественных стран.

Так что пока нет никаких законных способов заморозить или отнять деньги после продажи дома. Скорее всего, сделка пройдет или уже де-факто прошла безболезненно. Но это мое личное субъективное мнение, а я могу ошибаться.