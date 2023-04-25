С какими проблемами может столкнуться Максим Галкин* после продажи замка в деревне Грязь

Общественность всколыхнула неожиданная новость. Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента) в деревне Грязь приобрел таинственный незнакомец, выложив за него миллиард рублей.
Сначала роскошный особняк хотел купить известный бизнесмен за 700 миллионов рублей. Но Алла Борисовна, планировавшая продать замок за миллиард, не собиралась уступать. И в итоге все-таки нашла человека, который согласился на ее условия. Таинственный богач вхож в семью. И весьма неудивительно, что так ловко обошел конкурентов.
Могут ли у Максима Галкина как у иноагента и его покупателя возникнут какие-то проблемы после продажи замка в деревне Грязь? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с известным адвокатом Александром Бенхиным.
«Если произошла утечка информации, что какой-то миллиардер купил этот дом, то, скорее всего, сделка уже действительно проведена. Сейчас сделки совершаются очень быстро – буквально в течении дня-двух: либо с помощью онлайн-сервисов с электронной цифровой подписью Сбербанка, либо через нотариат, - поясняет адвокат.
Так что слив, вероятно, произошел постфактум. И теперь у этого замка новый счастливый владелец».
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
- В СМИ неоднократно писали, что замок в деревне Грязь оформлен на Максима Галкина*. Какие проблемы у него теоретически могут возникнуть при продаже особняка как у человека со статусом иноагента?
- Поскольку речь идет об электронном документообороте, то, вся информация о поступлении денег на счет продавца сразу же передается в налоговые органы. И дело даже не в том, что Галкин* – иноагент, а в том, что он более 180 дней проживает не на территории Российской Федерации и должен заплатить не 13%, а 30% налогов. Но эта сделка налогооблагаемая, в случае, если собственность была оформлена на Максима Галкина* менее пяти лет назад, а если более пяти, то Галкин* в принципе не должен платить налог.
Юморист, соблюдающий закон, регулярно вывешивает этикетку иноагента на все свои посты в соцсетях, а если бы он этого не делал, то могли бы включиться штрафные санкции. То есть может наложиться какой-то миллионный штраф, сверху – еще пеня и проценты. И, соответственно, в счет обеспечения этого штрафа у супруга Аллы Пугачевой уже могли бы арестовать недвижимость.
Но раз мы не обладаем информацией о таких санкциях, то он может спокойно продавать свой замок.
Существует другая заковырка. Помимо того, что иностранцы из списка недружественных стран, (а это вся Европа, Новая Зеландия, Австралия, США), платят налог, их деньги еще и удерживаются на каком-то спецсчете. Доходит до того, что полученные средства вообще нельзя забрать из России.
Но Галкин* – все-таки гражданин Российской Федерации, и его не ожидает такой наезд. И даже если позиционировать его как резидента Израиля по его двойному второму гражданству, то это государство тоже пока не находится в списке недружественных стран.
Так что пока нет никаких законных способов заморозить или отнять деньги после продажи дома. Скорее всего, сделка пройдет или уже де-факто прошла безболезненно. Но это мое личное субъективное мнение, а я могу ошибаться.
- Может ли столкнуться с какими-то сложностями покупатель замка иноагента?
- Да нет, но если только получить какое-то моральное и общественное осуждение. Есть четкие госорганы, Росреестр, который регистрирует эти сделки.
В России в отличие от Европы только на этапе совершения платежа уже могут положить на него лапу. Не нравится банку платеж – он его морозит согласно Федеральному закону. Не нравится Росреестру сделка– он ее приостанавливает и не регистрирует на нового владельца.
А, например, на Западе дело обстоит по-другому. Там тебе дают возможность выполнить сделку, а потом, спустя несколько лет наезжают.
В недружественных странах у нового владельца гипотетически могли возникнуть проблемы. А в России, если сделка прошла (а когда речь идет о таких деньгах, то с обеих сторон там работали грамотные юристы), то все должно быть проведено четко. И если покупатель позаботится о том, чтобы налоги дошли до казны, у него также не будет проблем.