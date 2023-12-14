Юрий Лоза – про обедневших Максима Галкина* и Аллу Пугачеву: «Одна – пенсионерка, второй – обычный ведущий»

Музыкант Юрий Лоза высказался об ухудшившемся материальном положении Максима Галкина* и Аллы Пугачевой, живущих за границей. Певец считает, что теперь шоумену такие залы, как некогда в России, на чужбине ему не собрать. Сам Галкин* недавно признавался женевской публике, что вынужден урезать свою жену в тратах. Мол, наступил режим экономии, или, как он выразился, дауншифтинга.

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Лоза не видит смысла в том, чтобы следить за тем, как сейчас живут уехавшие Галкин* и Пугачева. Про них давно, мол, пора забыть.

«Они уехали. Нам что до них теперь? Мы же не будем комментировать, упали ли доходы жителей Мозамбика. Вот для меня теперь Пугачева и Галкин, как жители Мозамбика. Да и в прошлом что они такого сделали для России до отъезда, чтобы мы их вспоминали? Одна – отставная певица, уже сто лет не поет, пенсионерка! Второй – обычный самый ведущий», - высказал свое мнение Лоза сайту Aif.ru.

Напомним, сегодня Алла Пугачева с мужем и детьми живет на Кипре, где у нее на берегу моря апартаменты с видом на воду. До октября звездное семейство обитало в Израиле, куда еще весной 2022 года улетело, покинув Россию со скандалами. Галкин* с того времени колесит по миру в попытках заработать и обеспечить близким тот же уровень жизни, что и прежде. Но не выходит, и теперь они вынуждены себя сдерживать в тратах.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента