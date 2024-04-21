«Такие вещи непростительны!»: что случилось между Алексой и свекровью, была ли порча и почему сын не защищает свою мать

Недавно певица Алекса (Александра Чвикова) и ее супруг Вячеслав Дайчев устроили грандиозный праздник по случаю трехлетия дочери Адрианы. Родные, друзья, море улыбок и подарков — казалось бы, ничто не могло омрачить этот радостный день. Однако внимательные поклонники заметили отсутствие одного важного гостя — Лилии Соловьевой, матери Вячеслава. В сети тут же поползли слухи о возможном конфликте в семье.
Алекса долго хранила молчание, но потом решила пролить свет на ситуацию, открыто рассказав о разногласиях со свекровью.
«Отвечу один раз и больше к этому вопросу возвращаться не буду... Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери... Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья. Такие вещи непростительны!» — с болью и решительностью в голосе заявила певица.
Алекса предпочла не раскрывать детали конфликта, однако ее слова свидетельствуют о глубокой обиде и твердом решении оградить дочь от негативного влияния. Похоже, отношения между невесткой и свекровью достигли точки невозврата, оставив тень на семейном празднике.
Но что же такого страшного произошло в семье? Что рассорило женщин, которым нечего делить?
Алекса считает, что свекровь не имела права общаться с бывшей невесткой. Фото: Global Look Press
Ни одна девушка не допустит, чтобы свекровь общалась с бывшей
Противостояние, которое длилось уже не первый год, достигло апогея: Алекса запретила Лилии Соловьевой видеться с внучкой Адрианой.
Истоки конфликта уходят корнями в прошлое. Еще в 2022 году Лилия намекала, что попала в немилость невестки из-за общения с внуком Тимуром — сыном Вячеслава от предыдущих отношений с танцовщицей Александрой Сивковой.
Казалось бы, появление на свет общей дочери могло сгладить острые углы и объединить семью. Однако случилось обратное. Алекса поставила Лилию перед выбором: либо общение с внучкой, либо с внуком и его матерью. Выбор оказался не в пользу Алексы, и она прибегла к крайним мерам, полностью отрезав свекровь от общения с Адрианой.
«Было озвучено: «Ни одна уважающая себя девушка не допустит, чтобы ее свекровь общалась с бывшей девушкой». Моему внуку три года, и я не могу общаться с ним, не контактируя с его мамой. Тут тупому понятно», — резко высказалась Лилия Соловьева в своем блоге, дав понять, что не собирается отказываться от общения с внуком и его матерью.
Семейная драма, разыгравшаяся на глазах у публики, вызывала множество вопросов. Ревность ли это Алексы к прошлому мужа или желание защитить свою семью от внешнего влияния?
Порча от близкого человека
После обвинений в ревности и запрета на общение с внучкой Алекса выдвинула шокирующее обвинение: она заподозрила свекровь в использовании черной магии.
«Что так сильно выбило из колеи в прошлом году? Порча от близкого человека», — заявила певица, недвусмысленно намекая на свою свекровь.
Лилия Соловьева не оставила без внимания столь серьезные обвинения и ответила эмоциональным постом в своем блоге.
«Я люблю свою внучку! Как я могу делать порчу самому родному для нее человеку?» — написала она.
Лилия подчеркнула свою любовь к внучке и нежелание причинить ей вред, а также выразила недоумение по поводу обвинений в свой адрес.
«Надо защищать малышку от бабушки? Вы во мне видите агрессора или нападающего? Что касается моих внуков, то я буду интересоваться их жизнью, их увлечениями, их желаниями и всем, чем они «дышат». Считаю, так правильно!» — возмутилась Лилия.
Она также упрекнула Алексу в нежелании идти на диалог и решать конфликт мирным путем.
«Умный человек всегда поговорит, если что-то не нравится, можно обсудить и договориться о «личных границах». Когда помощь нужна — помогите, а потом «не суй свой нос». Тогда поищите немую бабушку», — с сарказмом подытожила Лилия.
Поначалу симпатии читателей всецело были на стороне несправедливо обиженной бабушки, но позднее некоторые из них задались вопросом: а как же отец Адрианы? У девочки ведь двое родителей, почему же Вячеслав не защитит свою мать и принимает сторону жены?
Алекса явно дала подписчикам, что отношения со свекровью не спасти. Фото: Соцсети Алексы
Вы воспитаете идеальных
История любви Алексы и Вячеслава сразу началась со скандала: на момент знакомства с певицей Вячеслав был женат, а его супруга находилась на седьмом месяце беременности. На Алексу обрушился шквал критики, ее называли разлучницей и обвиняли в разрушении семьи. Несмотря на это, Вячеслав оставил беременную жену и ушел к Алексе.
Позднее ему удалось наладить отношения с бывшей супругой и активно участвовать в жизни сына. По его собственным словам, он нашел способ сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием отца.
Однако некоторые пользователи Сети считают, что корень проблемы кроется в воспитании Вячеслава, и обвиняют Лилию Соловьеву в том, что она не смогла привить сыну правильные ценности. Но женщина справедливо отмечает, что со своего дивана всегда виднее, кому как нужно было поступить, и предлагает таким читательницам показать своим примером, как нужно воспитывать детей.
«Сложно растить сына без отца. У него был прекрасный пример — мой брат, его крестный! Дай Бог, чтобы ваши сыновья поступали иначе. Я надеюсь, вы воспитаете идеальных», — с сарказмом ответила она на упреки в свой адрес.
Не хочется уподобляться диванным психологам и рассуждать, что могли бы сделать герои нашей истории, чтобы закончить войну. Чужая семья — темный лес, гласит народная мудрость. Мы никогда не узнаем всех подробностей конфликта и не сможем сделать справедливых выводов. Но очевидным остается, пожалуй, самое главное: в этой истории есть невинные жертвы — дети, оказавшиеся заложниками взрослых амбиций и ошибок.