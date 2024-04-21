«Такие вещи непростительны!»: что случилось между Алексой и свекровью, была ли порча и почему сын не защищает свою мать

Ни одна девушка не допустит, чтобы свекровь общалась с бывшей

Противостояние, которое длилось уже не первый год, достигло апогея: Алекса запретила Лилии Соловьевой видеться с внучкой Адрианой.

Истоки конфликта уходят корнями в прошлое. Еще в 2022 году Лилия намекала, что попала в немилость невестки из-за общения с внуком Тимуром — сыном Вячеслава от предыдущих отношений с танцовщицей Александрой Сивковой.

Казалось бы, появление на свет общей дочери могло сгладить острые углы и объединить семью. Однако случилось обратное. Алекса поставила Лилию перед выбором: либо общение с внучкой, либо с внуком и его матерью. Выбор оказался не в пользу Алексы, и она прибегла к крайним мерам, полностью отрезав свекровь от общения с Адрианой.

«Было озвучено: «Ни одна уважающая себя девушка не допустит, чтобы ее свекровь общалась с бывшей девушкой». Моему внуку три года, и я не могу общаться с ним, не контактируя с его мамой. Тут тупому понятно», — резко высказалась Лилия Соловьева в своем блоге, дав понять, что не собирается отказываться от общения с внуком и его матерью.

Семейная драма, разыгравшаяся на глазах у публики, вызывала множество вопросов. Ревность ли это Алексы к прошлому мужа или желание защитить свою семью от внешнего влияния?

Порча от близкого человека

После обвинений в ревности и запрета на общение с внучкой Алекса выдвинула шокирующее обвинение: она заподозрила свекровь в использовании черной магии.

«Что так сильно выбило из колеи в прошлом году? Порча от близкого человека», — заявила певица, недвусмысленно намекая на свою свекровь.

Лилия Соловьева не оставила без внимания столь серьезные обвинения и ответила эмоциональным постом в своем блоге.

«Я люблю свою внучку! Как я могу делать порчу самому родному для нее человеку?» — написала она.

Лилия подчеркнула свою любовь к внучке и нежелание причинить ей вред, а также выразила недоумение по поводу обвинений в свой адрес.

«Надо защищать малышку от бабушки? Вы во мне видите агрессора или нападающего? Что касается моих внуков, то я буду интересоваться их жизнью, их увлечениями, их желаниями и всем, чем они «дышат». Считаю, так правильно!» — возмутилась Лилия.

Она также упрекнула Алексу в нежелании идти на диалог и решать конфликт мирным путем.

«Умный человек всегда поговорит, если что-то не нравится, можно обсудить и договориться о «личных границах». Когда помощь нужна — помогите, а потом «не суй свой нос». Тогда поищите немую бабушку», — с сарказмом подытожила Лилия.

Поначалу симпатии читателей всецело были на стороне несправедливо обиженной бабушки, но позднее некоторые из них задались вопросом: а как же отец Адрианы? У девочки ведь двое родителей, почему же Вячеслав не защитит свою мать и принимает сторону жены?