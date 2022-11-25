«Счастливая и очень довольная»: певица Алекса получила российский паспорт

Певица Алекса (Александра Чвикова) прилетела в Россию в 16-летнем возрасте для участия в «Фабрике звезд». После завершения проекта артистка решила остаться в стране. Но российского паспорта у девушки не было.

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В пятницу, 25 ноября, она сообщила, что сменила украинское гражданство на российское. Алекса похвасталась в соцсети новым паспортом, сняв видео с дочкой Адрианой на руках.