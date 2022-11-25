«Счастливая и очень довольная»: певица Алекса получила российский паспорт

Певица Алекса (Александра Чвикова) прилетела в Россию в 16-летнем возрасте для участия в «Фабрике звезд». После завершения проекта артистка решила остаться в стране. Но российского паспорта у девушки не было.
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В пятницу, 25 ноября, она сообщила, что сменила украинское гражданство на российское. Алекса похвасталась в соцсети новым паспортом, сняв видео с дочкой Адрианой на руках.
«Счастливая и очень довольная. Смотри какой момент! Ура! Паспорт! У мамы российский паспорт. Конституцию выдали, сказали все изучить, чтобы я ни в коем случае не делала никаких ошибок. И Адриана с документами. Осталось теперь папе забрать. Мы это сделали», — поделилась певица.
Напомним, в 2021 году Алекса вышла замуж. Избранником артистки стал звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Сейчас у пары подрастает дочь Адриана.