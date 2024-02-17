Бывшая возлюбленная Тимати Алекса сыграла свадьбу с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым

Алекса 17 февраля сыграла свадьбу со своим возлюбленным Вячеславом Дайчевым. Они вместе уже четыре года и растят дочку Адриану. Фитнес-тренер еще в 2020 году сделал предложение своей избраннице, но свадьбу они откладывали. Но теперь влюбленные все же расписались в ЗАГСе.
Утро бывшая певица встретила в отеле, где визажисты сделал ей макияж, а также уложили волосы. Она выбрала белое платье-бюстье со шлейфом. А вот жених был в костюме, бабочке и кедах. На церемонии присутствовала и их наследница.
«Сегодня нас очень важный день. Нас можно поздравлять! Мы муж и жена, самые красивые. Мы это сделали. Давно пора было» — сказали молодожены, красуясь в ЗАГСе.
На этот раз пара удивила подписчиков тем, что в такой особенный день они объявили, что устраивают скидки на свой новый фитнес-марафон. Это заставило фанатов думать, что они могли устроить торжество ради заработка.
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Напомним, что их роман начался со скандала. Когда Алекса начала отношения с Вячеславом, он был женат. Более того, его супруга была на пятом месяце беременности. Тогда на бывшую участницу «Фабрики звезд» обрушилось много критики. Ее называли разлучницей. Артистка в свою очередь заявила, что Дайчев не бросал жену, а также что в том браке никто не был счастлив. Вскоре Алекса объявила, что тоже беременна. После этого они уже стали жить вместе.