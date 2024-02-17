Бывшая возлюбленная Тимати Алекса сыграла свадьбу с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым

На этот раз пара удивила подписчиков тем, что в такой особенный день они объявили, что устраивают скидки на свой новый фитнес-марафон. Это заставило фанатов думать, что они могли устроить торжество ради заработка.

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Напомним, что их роман начался со скандала. Когда Алекса начала отношения с Вячеславом, он был женат. Более того, его супруга была на пятом месяце беременности. Тогда на бывшую участницу «Фабрики звезд» обрушилось много критики. Ее называли разлучницей. Артистка в свою очередь заявила, что Дайчев не бросал жену, а также что в том браке никто не был счастлив. Вскоре Алекса объявила, что тоже беременна. После этого они уже стали жить вместе.