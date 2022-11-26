Занесла в черный список: Алекса запретила свекрови видеться с внучкой

Певица Алекса частенько демонстрирует в соцсетях домашнюю идиллию с мужем Вячеславом Дайчевым и дочкой Адрианой. Однако, как оказалось, в семье выпускницы «Фабрики звезд» не все гладко.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Свекровь артистки Лилия пожаловалась на то, что ей запрещено видеться с внучкой. По словам женщины, Алекса даже занесла ее в черный список в соцсетях, где она публикует фото маленькой Адрианы.