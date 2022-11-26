Занесла в черный список: Алекса запретила свекрови видеться с внучкой

Певица Алекса частенько демонстрирует в соцсетях домашнюю идиллию с мужем Вячеславом Дайчевым и дочкой Адрианой. Однако, как оказалось, в семье выпускницы «Фабрики звезд» не все гладко.
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Свекровь артистки Лилия пожаловалась на то, что ей запрещено видеться с внучкой. По словам женщины, Алекса даже занесла ее в черный список в соцсетях, где она публикует фото маленькой Адрианы.
«Прошло уже более полугода, как я не видела и не слышала свою внучку, любимую бусинку, мою кровиночку. Я знаю, что придет время и Адрианочка обязательно приедет к бабушке в гости. Мы будем пить чай, есть блины или сырники», — поделилась Лилия.
Причину такого поведения певицы женщина не раскрыла. Известно лишь, что в прошлом они отлично ладили. Сейчас же Лилия близко общается с бывшей избранницей сына Александрой Сивковой, которая растит ее внука.
Напомним, Алексу долгое время обвиняли в том, что она увела Вячеслава из семьи, когда его теперь уже бывшая жена была беременна. Сама артистка отмечала, что не считает себя виноватой.