«Внучку не видела полгода»: свекровь Алексы объяснила, почему невестка занесла ее в «черный список»

Бывшая возлюбленная Тимати – Алекса – запретила свекрови приближаться к своей дочери. Мама Вячеслава Дайчева назвала причину семейных конфликтов.

У родительницы мужа Алексы появилось предположение, что Алекса приревновала родственницу с старшему внуку.

Напомним, до брака с Алексой Вячеслав Дайчев встречался с танцовщицей Александрой Сивковой. Она родила в 2020-м сына Тимура. Именно с ним почти не расстается мать Дайчева.

«Никаких ссор и скандалов не было! Причину не объяснила. Думаю, ревность, потому что я общаюсь с внуком», – отметила Лилия Соловьева.

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