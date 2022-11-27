«Внучку не видела полгода»: свекровь Алексы объяснила, почему невестка занесла ее в «черный список»

Бывшая возлюбленная Тимати – Алекса – запретила свекрови приближаться к своей дочери. Мама Вячеслава Дайчева назвала причину семейных конфликтов.
У родительницы мужа Алексы появилось предположение, что Алекса приревновала родственницу с старшему внуку.
Напомним, до брака с Алексой Вячеслав Дайчев встречался с танцовщицей Александрой Сивковой. Она родила в 2020-м сына Тимура. Именно с ним почти не расстается мать Дайчева.
«Никаких ссор и скандалов не было! Причину не объяснила. Думаю, ревность, потому что я общаюсь с внуком», – отметила Лилия Соловьева.
Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Внучку не видела полгода, при этом с сыном общаемся…», – добавила расстроенная Соловьева.
Напомним, ранее Алекса намекнула на вторую беременность.