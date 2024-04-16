Свекровь певицы Алексы лишена возможности видеть трехлетнюю внучку

Дочка певицы Алексы, малыша Адриана, отмечает своей день рождения. Ей исполнилось три годика. Бабушка девочки по отцу и по совместительству свекровь поп-дивы, Лилия Соловьева трогательно поздравила внучку с днем рождения, дав понять, что у нее нет возможности видеться с малышкой.

Как пишет «СтарХит», певица Алекса запрещает маме своего мужа проводить время с Адрианой. Лилия Соловьева не скрывает, что это обстоятельство ее очень расстраивает. Ей бы хотелось видеть, как растет и меняется ее внучка. В своем микроблоге свекровь певицы Алексы написала стих, который она посвятила внучке. И в нем есть печальные строчки: «Каждый день хочу тебя обнять, я врагу не пожелаю эту боль переживать! Кудряши и светлая улыбка. Ангел мой, храни тебя Господь».

Напомним, что Вячеслав Дайчев стал жить с экс-возлюбленной рэпера Тимати, бросив свою беременную невесту Александру Сивкову. У них родился сын Тимур. Лилия Соловьева часто видится с мальчиком. Сама Алекса также не скрывает, что в начале их отношений ее любимый был несвободен.