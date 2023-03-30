Бросившего беременную жену мужа Алексы застали в объятиях новой девушки

Новоявленный муж певицы Алексы Вячеслав Дайчев попал в очередной скандал. Изначально в Сети критиковали фитнес-тренера за то, что он бросил беременную жену и ушел к бывшей участнице «Фабрики звезд».

А теперь, похоже, бумеранг вернулся. Парня засняли в ночном клубе в объятиях с незнакомкой модельной внешности. Они обнимались и о чем-то шептались.

Сама Алекса по этому поводу пока не высказалась.

Но пользователи считают, что изначально глупо было выходить замуж за мужчину, который может оставить беременную женщину.

«С ним же изначально все было понятно!», «Вот девушки недальновидные, еще и детей рожают от таких», — пишут в Интернете.

Алекса, напомним, родила дочь от Дайчева. У него есть еще ребенок от первого брака. Вячеслав ушел из семьи еще до рождения малыша якобы влюбившись в богатую наследницу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».