Алекса высказалась о свекрови: «Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери»

Певица Алекса, ставшая известной после участия в проекте «Фабрика звезд», фактически враждует с матерью своего мужа. На днях женщина дала интервью, в котором пожаловалась на свою звездную невестку. Алекса не дает бабушке общаться с внучкой, трехлетней Адрианой. На днях у малышки был день рождения.

Алекса не пригласила на праздник свекровь Лилию Соловьеву, общение с которой прекратила еще в 2022 году.

Сейчас Алекса, отвечая на вопрос подписчиков о взаимоотношениях со свекровью, дала понять, что женщина пыталась причинить много зла ее семье на протяжении как раз трех последних лет.

«Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери», - категорично заявила Алекса в микроблоге.

Певица заявила, что больше возвращаться к обсуждению этого вопроса она не намерена.

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