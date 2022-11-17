«В предвкушении»: Алекса прокомментировала свою новую беременность

Алекса

Алекса. Фото: соцсети 

Певица вместе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым готовятся к рождению второго ребенка.

После замершей беременности исполнительница Алекса готова снова носить наследника под сердцем.

Напомним, Алекса пережила аномальное прекращение развития плода на ранних сроках. При этом знаменитость смогла пережить эту трудность и родила дочь Адриану.

Теперь Алекса готова к рождению еще одного малыша. 34-летняя артистка оставила комментарий с намеком на планирование ребенка.

«В предвкушении еще одного чуда», – написала в своем микроблоге певица.

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Напомним, ранее о трудностях после родов жены рассказал футболист Криштиану Роналду. Знаменитость мог воспитывать двойню. Но одного малыша звездные родители так и не принесли домой из роддома.

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