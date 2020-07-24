Как сложилась судьба знаменитых участников КВН, спустя годы

Александр Ревва, Азамат Мусагалиев, Марина Федункив, Владимир Зеленский - они даже не думали, что игра в Клубе так круто перевернет их жизнь.

КВН – это кузница кадров киноиндустрии. Многие из тех, кто когда-то делал первые шаги на поприще юмора, успешно покоряют киногоризонты. Портал Teleprogramma.pro вспомнил о самых известных актерах, которые начинали свое карьеру в Клубе.

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Александр Ревва – «Бабушка легкого поведения»

Игрок «Утомленных солнцем» и один из самых ярких мастеров перевоплощения Александр Ревва после КВН стал резидентом Comedy Club, начал актерскую, а затем и музыкальную карьеру.

Сегодня подтянутый красавчик может похвастаться миллионами фанаток, влюбленных в образ Артура Пирожкова. Точно в цель бьет не только певец Ревва, но и актер — комедия «Бабушка легкого поведения» заставила влюбиться в него тех, кто по каким-то причинам не сделал этого раньше.

В российском прокате комедия о бандите Сане, который связался не с теми и был вынужден скрываться в доме престарелых в образе энергичной бабули, собрала более 130 миллионов рублей. Если не видели – не пропустите «Бабушку легкого поведения» 25 июля в 17.00 на ТНТ!

Марина Федункив: от «Добрянки» до Comedy Woman

До того, как стать звездой Comedy Woman, «Реальных пацанов», клипов, рекламы и всего телевидения, Марина Федункив играла в казанской команде КВН «Добрянка» и выбилась вместе с ней в Высшую лигу. К команде она присоединилась, уже окончив Пермский институт культуры. Кстати, в «Бабушке легкого поведения» нашлась роль и для Федункив – медсестры Тони, которая понимает блатной язык.

Николай Наумов и Алексей Базанов: реальнее некуда

Родом из КВН вышли чуть ли не все актеры и создатели знаменитого пермского мокьюментари-ситкома «Реальные пацаны». Антон Зайцев и Антон Щукин, продюсеры и сценаристы компании Good Story Media, познакомились благодаря сборной команде КВН «Парма», в 2004 году попавшей в финал Высшей лиги.

Позднее к ним примкнул Артем Логинов, который играл за сборную Татарстана. Связаны с КВН и исполнитель главной роли Николай Наумов, тот самый Колян, которому все по плечу и Алексей Базанов – актер и сценарист «Реальных пацанов», который в этом году довел от идеи до премьеры в эфире ТНТ комедийный сериал «Патриот».

Александр Гудков: мозг современного юмора

Впервые на телевидении шоумен и актер Александр Гудков появился в составе команды КВН «Федор Двинятин». Сегодня он снимается в кино, пишет сценарии, появляется в клипах, которые сам режиссирует и продюсирует, придумывает сценки для Comedy Woman.

В прошлом году Гудков представил лирическую комедию «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой в главной роли. Для фильма Гудков писал диалоги и шутки, которые к удивлению недоверчивых критиков получились совсем не похожими на его творчество в КВН, а также снялся в эпизодической роли – вместе с Екатериной Варнавой, Павлом Деревянко и Яной Трояновой.

Азамат Мусагалиев: логика здесь есть

«Однажды в России», «Где логика?», шоу «Ударь Бузову» — все это о нем. Азамат Мусагалиев шагнул на экран из КВН. Капитан команды «Сборная Камызякского края» когда-то даже не думал, что его жизнь будет связана с шоу-бизнесом. В школьные годы мечтал стать врачом, потом все же передумал и выучился на инженера, но по специальности не работал ни дня. К тому моменту, в руках у парня оказался диплом, он уже во всю ездил с гастролями по стране, а его команду с радостью встречали в разных уголках России.

Сегодня Мусагалиев успевает не только вести шоу на телевидении, но и сниматься в кино: среди его работ значатся «Интерны», «Холоп», «Толя Робот».

Владимир Зеленский: президентский размах

Пожалуй, самый знаменитый на мировой арене игрок КВН — нынешний президент Украины Владимир Зеленский — играл за команду «95 квартал» и был ее капитаном. Команда дала начало студии, которая впоследствии сняла фильмы и сериалы «За двумя зайцами», «Сваты» и др.

Актерская карьера сложилась у Зеленского и вне студии: он снимался в комедиях «Любовь в большом городе», «8 лучших свиданий», «Ржевский против Наполеона», а пророческим для него стал сериал «Слуга народа», где он сыграл президента Украины.