Зеленский vs Голобородько: похож ли президент Украины на «Слугу народа»

Василий Петрович ездил в администрацию на велосипеде, а Владимир Александрович - в кортеже из трех машин.

Российский канал ТНТ 11 декабря порадовал своих зрителей сразу тремя сериями украинского сериала «Слуга народа», главную роль в котором сыграл тогда еще будущий президент Украины Владимир Зеленский.

Но радость, как оказалось, была преждевременной – начало сериала канал использовал в качестве «затравки», чтобы привлечь зрителей на свой онлайн-сервис ТНТ-ПРЕМЬЕР. Именно там показывают все остальные серии сезона.

Маркетинговый ход мог сработать: кто-то из тех, кто посмотрел первые серии, наверняка заинтересовался этой историей и захотел узнать, что же дальше происходило с главным героем – учителем истории Василием Голобородько, попавшем в кресло украинского президента.

Когда исполнителя этой роли, актера и шоумена Владимира Зеленского, три с половиной года спустя на самом деле избирали на вышеуказанный пост, многие соотечественники надеялись на то, что «Слуга народа» станет своего рода «трейлером» его президентства.

Но оправдались ли их надежды? Портал Teleprogramma.pro решил сравнить сериал и настоящую жизнь.

Президентская команда — партнеры по бизнесу

Сериал: придя на новую должность, Василий Петрович был вынужден разогнать старых глав министерств, заменить проворовавшихся и равнодушных к судьбам простых людей чиновников на тех, кому он доверяет.

Жизнь: Зеленский решил сделать то же самое, только на их места он взял не школьных друзей, а еще и товарищей по бизнесу.

На данный момент в команду президента Украины входят в том числе те люди, что работали с ним в студии «Квартал 95» и показали себя с лучшей стороны еще во времена КВН. Это Иван Баканов, Сергей Шефир, Александр Кабанов, Юрий Костюк.

Президент отмечает, что его люди не связаны с олигархами, бывшим руководством страны и уж тем более с коррупцией.

Команда, кстати, продолжает пополняться. Так, осенью Зеленский назначил известного в прошлом деятеля КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны «по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса».

Не ездит на работу на велосипеде

Как Голобородько, так и Зеленскому показались чересчур пафосными их рабочие кабинеты.

Сериал: в итоге первый предложил своей администрации и Верховной раде переехать на окраину Киева, на ВДНХ, а освободившиеся здания передать под нужды детей.

Жизнь: Зеленский Раду трогать не стал, но президентскую администрацию решил перенести в «Украинский дом» на Европейской площади, а здание на улице Банковой превратить в музей.

Сериал: на свою инаугурацию Голобородько приехал на такси.

Жизнь: Зеленский удивил всех еще больше — пришел в парламент пешком. Вот только ездить на работу на велосипеде, как это делал Голобородько, Зеленский не стал.

Как и все предшественники, он путешествует по городу вместе с кортежем. Но, в свое оправдание, говорит, что в его кортеже всего две-три машины, а не двенадцать, как было раньше, к тому же дороги для проезда президента никто не перекрывает.

Что касается велосипеда, то пользоваться этим транспортом, уверяет Владимир, ему «не разрешают» по причине того, что это действительно опасно. В противном случае он с удовольствием ездил бы, да и остальные предвыборные обещания он готов выполнять.

Показать старого президента

Оба президента не стеснялись гонять ленивых представителей местных властей и устраивать им публичные «порки». Похожи они и своим отношением к бывшему главе государства.

Сериал: президент инициировал расследование коррупционных преступлений своего предшественника и в итоге его посадили в тюрьму. Настоящий экс-президент Украины Петр Порошенко тоже стал объектом расследований, его проверяли на причастность к коррупции.

Кроме того, в «Слуге народа» Голобородько избавился от части парламентариев — вместо 450 их осталось всего 70, попытался понизить в стране налоги и сделать так, чтобы украинцы могли получать государственные услуги через Интернет.

Жизнь: вопрос о сокращении депутатов Рады поднимал и Зеленский. Он также сообщил согражданам о подготовке проекта «государство в смартфоне», призванного облегчить им жизнь и избавить от стояния в очередях.

А как вам кажется — похож ли действующий президент Украины на «слугу народа» из сериала?