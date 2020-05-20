Вместе с Николаем Наумовым в «Реальных пацанах» снялся боец ММА

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон рейтингового проекта. И в одной из серий можно увидеть Магомеда Исмаилова.

Зоя Бербер и Владимир Селиванов стали гостями виртуальной студии ТНТ на VkFest. Примечательно, что компанию актерам из сериала «Реальные пацаны» составил боец ММА Магомед Исмаилов. Как выяснилось, атлет снялся в новом сезоне рейтингового проекта. Спортсмен вышел на связь со студией телеканала в режиме прямого включение. Так, Магомед рассказал о съемках новых серий «Реальных пацанов». По сценарию главный герой сериала Коля Наумов должен стать бойцом смешанных единоборств.

В интервью Исмаилов не стал скрывать: сначала ему казалось, что быть актером куда проще, чем выкладываться на ринге. Словом, мужчина дал понять, что несмотря на выносливость и стойкость, он едва смог выдержать один из съемочных дней, проведя на площадке порядка шестнадцати часов.

Отвечая на вопрос ведущего о том, каким, по его мнению, должен быть «реальный пацан», атлет не без юмора подметил, что смелым и конечно же преданным. Позже к диалогу подключился и Владимир Селиванов. Он не только похвалил Магомеда, для которого участие в сериале стало своего рода испытанием на прочность, но и назвал спортсмена очень обаятельным человеком, знающим толк в самоиронии.

«Он отлично справлялся со всеми режиссерскими задачами», — добавил актер.

Экранная возлюбленная Коляна Наумова — Зоя Бербер — позволила себе разоткровенничаться о проекте. Так, девушка поделилась личными впечатлениями, рассказав, какого быть спутницей «реального пацана» на протяжении почти 250 эпизодов.

Новый сезон «Реальных пацанов» с участием Магомеда Исмаилова смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.