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Вместе с Николаем Наумовым в «Реальных пацанах» снялся боец ММА

На телеканале ТНТ стартовал новый сезон рейтингового проекта. И в одной из серий можно увидеть Магомеда Исмаилова.

Вместе с Николаем Наумовым в «Реальных пацанах» снялся боец ММА
Николай Наумов и Зоя Бербер (Фото: Globallookpress.com)

Зоя Бербер и Владимир Селиванов стали гостями виртуальной студии ТНТ на VkFest. Примечательно, что компанию актерам из сериала «Реальные пацаны» составил боец ММА Магомед Исмаилов. Как выяснилось, атлет снялся в новом сезоне рейтингового проекта. Спортсмен вышел на связь со студией телеканала в режиме прямого включение. Так, Магомед рассказал о съемках новых серий «Реальных пацанов». По сценарию главный герой сериала Коля Наумов должен стать бойцом смешанных единоборств.

Сериал "Реальные пацаны"
Зоя Бербер и Владимир Селиванов рассказали о новом сезоне сериала «Реальные пацаны» (Фото: пресс-служба)

В интервью Исмаилов не стал скрывать: сначала ему казалось, что быть актером куда проще, чем выкладываться на ринге. Словом, мужчина дал понять, что несмотря на выносливость и стойкость, он едва смог выдержать один из съемочных дней, проведя на площадке порядка шестнадцати часов.

Отвечая на вопрос ведущего о том, каким, по его мнению, должен быть «реальный пацан», атлет не без юмора подметил, что смелым и конечно же преданным. Позже к диалогу подключился и Владимир Селиванов. Он не только похвалил Магомеда, для которого участие в сериале стало своего рода испытанием на прочность, но и назвал спортсмена очень обаятельным человеком, знающим толк в самоиронии.

Сериал "Реальные пацаны"
Одну из ролей в сериале получил боец ММА Магомед Исмаилов (Фото: пресс-служба)

«Он отлично справлялся со всеми режиссерскими задачами», — добавил актер.

Экранная возлюбленная Коляна Наумова — Зоя Бербер — позволила себе разоткровенничаться о проекте. Так, девушка поделилась личными впечатлениями, рассказав, какого быть спутницей «реального пацана» на протяжении почти 250 эпизодов.

Новый сезон «Реальных пацанов» с участием Магомеда Исмаилова смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ.

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