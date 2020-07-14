«Градус любви зашкаливает»: Ревва устроил для своей жены романтический вечер на песчаном пляже

Александр уже 13 лет женат на Анжелике, но огонек между ними не угасает до сих пор.

45-летний Александр Ревва устроил для своей 37-летней супруги Анжелики романтическое свидание. Мужчина разжег на песчаном пляже костер и, заключив любимую в объятия, насладился покоем, созерцанием огня, звезд и семейным счастьем.

Трогательные кадры с происходящим жена артиста разместила в личном блоге.

«Планета под названием Любовь», — подписала она видео.

«Градус любви зашкаливает», «Отношения – огонь», «Король и королева», «Музыкальная и романтическая пара», «Как красиво», «Идеальный вечер», — отреагировали на пост Анжелики фолловеры.

Отметим, что у пары растут две красавицы-дочки — Алиса и Амели, однако они всегда находят время друг для друга. Пара имеет прекрасную традицию — отмечать свою свадьбу снова и снова. Делают это влюбленные на разных уголках планеты.