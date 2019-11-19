НОВОСТИ

«Ей просто не дают «сладенького»: Зеленский рискованно подшутил над Тимошенко

Правда, Юлия Владимировна за словом в карман не полезла и пообещала подождать президента страны на корпоративах. «Можно со своим фортепиано», — добавила она. Предложения лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко о назначении своих людей на различные, причем немаленькие, должности стали поводом для очередной шутки от президента страны Владимира Зеленского. «Посмотрите, как выглядит сейчас «оппозиция». […]

«Ей просто не дают «сладенького»: Зеленский рискованно подшутил над Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Globallookpress

Правда, Юлия Владимировна за словом в карман не полезла и пообещала подождать президента страны на корпоративах. «Можно со своим фортепиано», — добавила она.

Предложения лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко о назначении своих людей на различные, причем немаленькие, должности стали поводом для очередной шутки от президента страны Владимира Зеленского.

«Посмотрите, как выглядит сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины.

Политик, в свою очередь, ответила Зеленскому тоже шуткой, напомнив о «древней украинской традиции», по которой раз в пять лет президентам страны кажется, что они «сорвали джек-пот». И добавила: «Жду на корпоративах. Можно со своим фортепиано».

К слову, о фигуре Юлии Тимошенко, которой на днях исполнится 59 лет.

За годы политической карьеры она всегда придерживалась здорового образа жизни и принципов правильного питания.

Тимошенко упоминала, что любит сыр и гречку, а также старается бегать по восемь километров в день. В одежде отдает предпочтение строгому деловому стилю, не забывая про свои любимые броши и украшения из жемчуга, пишет РИА Новости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Верховная рададебатышуткиЮлия Тимошенко. Владимир Зеленский
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ей просто не дают «сладенького»: Зеленский рискованно подшутил над Тимошенко
Интересно?
Поделись с друзьями: