«Ей просто не дают «сладенького»: Зеленский рискованно подшутил над Тимошенко

Правда, Юлия Владимировна за словом в карман не полезла и пообещала подождать президента страны на корпоративах. «Можно со своим фортепиано», — добавила она. Предложения лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко о назначении своих людей на различные, причем немаленькие, должности стали поводом для очередной шутки от президента страны Владимира Зеленского. «Посмотрите, как выглядит сейчас «оппозиция». […]

Правда, Юлия Владимировна за словом в карман не полезла и пообещала подождать президента страны на корпоративах. «Можно со своим фортепиано», — добавила она.

Предложения лидера фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлии Тимошенко о назначении своих людей на различные, причем немаленькие, должности стали поводом для очередной шутки от президента страны Владимира Зеленского.

«Посмотрите, как выглядит сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины.

Политик, в свою очередь, ответила Зеленскому тоже шуткой, напомнив о «древней украинской традиции», по которой раз в пять лет президентам страны кажется, что они «сорвали джек-пот». И добавила: «Жду на корпоративах. Можно со своим фортепиано».

К слову, о фигуре Юлии Тимошенко, которой на днях исполнится 59 лет.

За годы политической карьеры она всегда придерживалась здорового образа жизни и принципов правильного питания.

Тимошенко упоминала, что любит сыр и гречку, а также старается бегать по восемь километров в день. В одежде отдает предпочтение строгому деловому стилю, не забывая про свои любимые броши и украшения из жемчуга, пишет РИА Новости.