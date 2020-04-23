«Запрещенка от моей мамы»: Рудковской доставили огромную гору пирожков

Продюсер Яна Рудковская вновь решила порадовать подписчиков в Instagram фотографией своего стола. На этот раз Яна украсила его не только яркими цветами и дорогим сервизом, но и огромным блюдом с аппетитными пирожками, которые будто бы только что вышли из деревенской печи.

Румяные, красивые и явно очень горячие — аппетит пробуждается от одного взгляда на фото. Судя по любопытной голове Евгения Плющенко на задней части кадра, фигурист не может дождаться, когда фотосессия наконец-то закончится, чтобы наброситься на вкуснятину.

Судя по сообщению Рудковской, пирожки она выпекала не сама, это небольшой гостинец от мамы. Правда все же довольно небезопасно передавать продукты таким образом, особенно в режиме самоизоляции. Тем более, что женщине все равно пока нельзя мучное — кефирная диета продолжается.