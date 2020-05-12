5 причин посмотреть новый сезон сериала «Реальные пацаны»

Продолжение истории обещает быть захватывающим. Новые серии начнут показывать на ТНТ с 12 мая.

Уже 12 мая на ТНТ стартует новый сезон культового сериала «Реальные пацаны». В этом году пермяки отмечают десятилетие своего проекта в эфире.

Посмотрим, что интересного приготовили авторы в новом сезоне и назовем как минимум пять причин продолжать смотреть «Реальных пацанов» вот уже десятый год подряд.

1. Увидеть, как Колян получает огромное состояние

В самом последнем эпизоде прошлого сезона из Испании пришли печальные известия — в открытом море были обнаружены обломки яхты, на которой проводили свою сиесту родители Леры. Тела пассажиров судна обнаружены не были и после нескольких недель поисков спасательная операция прекратилась.

Нотариус собирает в доме Иваныча всех его родственников и сообщает, что главным наследником империи Оборина становится… Колян Наумов. Но Иваныч не был бы Иванычем, если бы даже в такой ситуации не затроллил своего зятя. Колян получит огромное состояние только в том случае, если сможет победить в одном из турниров ММА.

2. Посмотреть на реальных звезд ММА

Колян преступает к тренировкам, но одновременно с этим понимает, что окажись он в восьмиугольнике с реальным бойцом смешанных единоборств, то завещание уже придется писать ему.

Поэтому находчивый Наумов и его жена Лера планируют купить противника, чтобы он лег в одном из раундов. Вроде бы отличный план, но где найти того, кто согласится проиграть никому неизвестному новичку.

Одной из звезд нового сезона станет известный боец ММА Мага Исмаилов. Да, тот самый Мага, вызвавший на бой самого Александра Емельяненко.

К сожалению, поединок был отменен по известным причинам. Сам же Мага, как рассказывают актеры, был в теме «Реальных пацанов» и плотно следил за проектом.

В жизни грозный боец оказался очень позитивным и веселым парнем. В его Инстаграме можно найти совместные фотки со съемочной площадки вместе с Николаем Наумовым, Владимиром Селивановым и другими актерами проекта.

3. Удивиться «поехавшему» Эдику

Снова вспоминаем события прошлого сезона, когда Эдик загремел в психиатрическую лечебницу, после того, как устроил добровольную самоизоляцию и рубился в режиме 24/7 в Доту. Из геймерского ада его спасла Машка. Впрочем, в психушке Эдик долго не продержится и будет вынужден снова искать деньги на погашение ипотеки.

Работы в районе нет, более того — большинство сидит по уши в кредитах, поэтому единственный шанс заработать — пойти в коллекторы и выбивать среди местных задолженности.

Представить тонкого, ранимого и изящного Эдика в образе коллектора просто невозможно, тем не менее, в новом сезоне именно он будет наводить ужас на местных транжир. Делать он это будет весьма деликатно, в своеобразной, присущей только ему манере.

4. Понаблюдать за Вованом-чиновником

Что касается Вована, оставшегося в автосервисе вместе с Шакалом, то он думает продавать свое хозяйство. Правда, чем заниматься дальше пока не знает.

Хорошо, что его жена Валя, чиновница и мать троих детей, собирается крепко взяться за мужа и пристроить его на государственную службу. Такими как Вован — честными, открытыми и наивными — просто необходимо укомплектовать государственные структуры России.

5. Потребовать «Оскар» для Гены

Вечный адъютант его превосходительства Сергея Иваныча Оборина, робкий и нерешительный Гена в новом сезоне получает еще больше экранного времени, а актер Геннадий Масленников еще больше возможностей, чтобы продемонстрировать свой широкий диапазон.

Геннадий появится в образе Деда Мороза, спятившего Шляпника из «Алисы в стране чудес», Буратино и даже Джека Воробья. И самое главное надо помнить, что Геннадий Масленников непрофессиональный актер и в свободное от съемок время продолжает работать слесарем на заводе.

«Реальные пацаны», новый сезон, скоро на ТНТ