Звезда «Реальных пацанов» Алексей Базанов: «Каким растет мой сын? Веселым!»

Рано или поздно он должен был появиться — комедийный сериал про носителя базовых скреп, который слегка не вписывается в реальность. Первым пошел «Патриот» (ТНТ) — проект про спецназовца Саню Кучина (Антон Жижин), что вернулся со службы в родной городок с мечтой сделать его лучшим местом на земле и слегка обалдел от увиденного. «Телепрограмму» заинтересовало другое: в этом сериале креативным продюсером, сценаристом, а также исполнителем одной из ролей выступил Алексей Базанов — тот самый неподражаемый заика-полицейский из «Реальных пацанов», который, увы, преступно редко появляется на экране.

— Алексей, нет ощущения, что участковый Базанов и прославил вас, и подпортил будущую карьеру одновременно?

— Если актер выстреливает в определенном образе, это значит, что его образ будут в ближайшие годы юзать (использовать. — Ред.), юзать и еще раз юзать. Такая данность, и я ее не критикую. Мне поступали предложения в надежде на эксплуатацию образа из «Реальных пацанов» — такой человечек-тюфяк, мямля, маменькин сынок. От них я сразу же отказывался. Предлагали сыграть в сериалах в жанре мокьюментари, снятых на живую камеру. Продюсеры останавливались на нас, потому что «Реальные пацаны» сняты именно в этом жанре и у команды актеров есть опыт работы на живую камеру. Такие предложения я тоже отвергал. Получается, что мне предлагали сыграть что-то из старого, с использованием моего типажа.

Многие из тех, кто ко мне обращался, вообще не понимали, чем я занимаюсь. Актерский опыт у меня не стоит на первом месте. Я сценарист. Поэтому я всегда запрашиваю сценарии, желательно в полном объеме, чтобы представить общую картину проекта. Читаю их и отказываюсь, потому что сценарии попадались слабенькие, вторичные.

— Не тянулась рука править присланный продукт?

— В «Патриоте» так и получилось. Я был сценаристом проекта, и когда меня уже утвердили на роль Валеры (изначально не собирался сниматься в сериале), я кое-что исправлял в сценарии под себя.

— Что за герой вам достался в «Патриоте»?

— Мой персонаж Валера — лузер, но он такой активный лузер: не хочет мириться с положением своих дел, он борется с ним методами, которые ему доступны.

— В России в последнее время дико популярен стендап. Выступать на комедийных подмостках, реанимировав псевдоним «Златый базант», не возникало желания?

— Этот псевдоним родился и умер в один день в 2007 году. У меня нет желания нырять в океан стендапа, но жанр мне нравится. Я смотрю не так много выступлений, потому что возрастных комиков, у которых есть жизненный опыт, мало.

Мне, например, нравятся почти все комики, которые выступают в Stand Up Club #1 (модный клуб на Новом Арбате. — Ред.), ребята дают хорошую палитру юмора. Из зарубежных мне больше симпатичен британский юмор — Рики Джервейс, Джеймс Акастер.

— Почему вы не любите рассказывать о личной жизни? Поклонникам и зрителям хочется знать как можно больше о любимом артисте. Или это суеверие и тайна?

— Не считаю нужным. Мне кажется, это никому не должно быть интересно, кроме моей семьи и родственников. Это не суеверие и не тайна, просто я человек закрытый и не хочу делиться о себе лишней информацией. Сколько есть информации в интернете, которая каким-то образом просочилась, столько и достаточно.

— Среди просочившегося имеется информация о том, что у вас есть сын с величественным именем Лев. Каким он растет?

— Он растет веселым!

— Валентина Рубцова недавно призналась, что на съемках «Универа» сильно поссорилась с Марией Кожевниковой — они вообще не здоровались, но продолжали работать на площадке вместе. В «Реальных пацанах» было нечто подобное?

— Если есть скандал, значит, есть недопонимание. И такое недопонимание с актером может проявиться и в его игре, например. Оно так или иначе вскроется. Поэтому мы себе не позволяли доводить недопонимания до скандалов.

— Как сценариста, отца и гражданина что вас сильнее всего пугает в современном обществе?

— Не пугает, а скорее настораживает меня то, что общество у нас за последние несколько лет стало сильно озлобленным. Человек человеку — волк. Потому что человек в нашем обществе стоит не на первом месте. У нас во главе — товарно-денежные отношения, карьерная иерархия, что угодно. И за всем этим мы теряем человека.

«Патриот» Пн. — чт./20.00