«Без претензии на искусство»: Федункив объяснила популярность «Реальных пацанов»

В этом году культовому сериалу исполнилось 10 лет.

Известная актриса и звезда Comedy Woman и «Реальных пацанов» Марина Федункив в новом сезоне сериала как тетя Марина продолжит стоять горой за своего сына — Коляна Наумова. Ей предстоит множество приключений, одно из которых — поддержать сына на ринге против звезды ММА Магомета Исмаилова.

В этом году сериалу «Реальные пацаны» исполнилось 10 лет. Чего только не вытворяли герои этой комедии, но неизменным оставалось одно – рассказ о простых провинциальных семьях стал у телезрителей очень популярен.

«Это наш отечественный, понятный продукт, без претензии на какое-то «сверхвысокое» искусство, демонстрирующий реальную жизнь без прикрас. Все персонажи узнаваемы», — рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro актриса.

То есть кто-то из зрителей узнает в том или ином персонаже себя или своего друга, кто-то — соседей или знакомых. Кстати, до сих пор многие уверены, что на экране показана реальная жизнь актеров — Федункив регулярно дают советы насчет «сына Коли» или «мужа Армена».

Да и в целом, по словам актрисы, проект успешен благодаря тому, что его созданием занимаются влюбленные в свое дело люди — команда настоящих профи.